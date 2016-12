Actorul Jason Wingreen, care a asigurat vocea personajului Boba Fett din filmul "Imperiul Contraatacă: Ediţie specială/ Star Wars: The Empire Strikes Back", a decedat la vârsta de 95 de ani. Galaxia "Star Wars" a suferit o pierdere majoră după ce actorul Jason Wingreen, cunoscut pentru că a asigurat vocea vânătorului de recompense Boba Fett, a decedat, potrivit potrivit huffingtonpost.com. Jason Wingreen a murit în reședința sa din Los Angeles, în ziua de Crăciun, după cum a declarat fiul actorului, Ned, pentru publicația The Hollywood Reporter.

Jason Wingreen este cunoscut și pentru interpretarea lui Harry, barmanul din serialul "All in the Family". De asemenea, acesta a jucat în numeroase producții celebre, între care "The Twilight Zone", "Matlock", "Star Trek" și "Seinfeld".