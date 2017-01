A murit actorul Joe Alaskey, „vocea“ lui Bugs Bunny şi a lui Daffy Duck

Actorul american de comedie Joe Alaskey, care a asigurat vocea unor personaje animate legendare, precum Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety şi Sylvester the Cat, a murit la vârsta de 63 de ani, potrivit tmz.com. Joe Alaskey era bolnav de cancer şi a murit miercuri, potrivit unui anunţ făcut de familia sa.

Joe Alaskey s-a născut pe 17 aprilie 1952, la New York. Printre personajele interpretate de Joe Alaskey s-a numărat şi Marvin the Martian şi Foghorn Leghorn. Joe Alaskey, care a fost succesor al lui Mel Blanc la studiourile Warner Brothers, a asigurat vocea multora dintre personajele sale animate faimoase, între 1990 şi 1995. De-a lungul carierei sale, Alaskey a lucrat şi pentru producţii care nu au fost realizate de Warner Bros. Astfel, el a asigurat vocea lui Grandpa Pickles în serialul de animaţie ”Rugrats” şi, mai recent, a fost naratorul programului ”Murder Comes To Town”, de la Investigation Discovery.