A murit actorul mexican Pedro Armendariz Jr.

Actorul mexican Pedro Armendariz Jr., care a jucat în peste 140 de filme mexicane şi străine, a decedat luni, la New York, din cauza unui cancer, la vârsta de 71 de ani, au anunţat membrii familiei sale şi reprezentanţii Academiei Cinematografice mexicane. Pedro Armendariz Jr. a jucat în filmul ”The Legend of Zorro / Legenda lui Zorro”, regizat de Martin Campbell, în 2005, cu actorul spaniol Antonio Banderas şi actriţa galeză Catherine Zeta-Jones, dar şi în lungmetrajul ”The Crime of Father Amaro / Păcatul părintelui Amaro” din 2002. Actorul mexican a jucat în filmul din seria ”James Bond” din 1989, ”Permis pentru crimă”, la 26 de ani după ce tatăl său, tot actor, jucase într-un alt film din aceeaşi franciză, ”From Russia with Love / Din Rusia, cu dragoste”, în care l-a avut ca partener pe Sean Connery. Pedro Armendariz Jr. a mai jucat şi în seriale ca ”La fuerza del destin”, ”Sweating Bullets” sau ”The Rhinemann Exchange”.