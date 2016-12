A murit actorul Michael Ansara

Actorul american Michael Ansara a fost unul dintre acei actori pe care cei mai mulţi oameni îi ştiau măcar din vedere, dacă nu după nume, dar a murit discret, fără să se facă multă vâlvă. Michael Ansara a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, la reşedinţa sa din Calabasas, iar moartea sa a fost comunicată abia în acest weekend, de un vechi prieten, care îi servea şi ca purtător de cuvânt.

Născut în Siria, Michael Ansara a ajuns de mic în SUA, la doi ani, cu familia sa. A reuşit să devină actor, deşi intrase la Medicină, şi să aibă apariţii memorabile în lungmetraje, dar şi în producţii de televiziune. De neuitat este rolul comandantului klingonian Kang, pe care l-a interpretat în „Star Trek”. A lăsat însă mult mai mult în urmă: apariţia în serialul „Rambo”, din 1986, rolurile din westernuri, cum ar fi „Broken Arrow” sau „Comancheros”, unde a jucat cu John Wayne, sau din „Texas Across the River”, cu Dean Martin şi Alain Delon. În plus, a interpretat memorabil rolul lui Abu Sofyan în „The Message / Mesajul”, cu Anthony Quinn şi Irene Papas. Michael Ansara s-a retras din cinematografie în 1999.