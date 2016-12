A murit actorul Mordecai Lawner

Actorul american Mordecai Lawner, care a interpretat rolul tatălui lui Woody Allen în filmul „Annie Hall”, a decedat, joi, la New York, la vârsta de 86 de ani. Mordecai Lawner a decedat din cauza unei insuficienţe cardiace, în timp ce era internat în spitalul Lenox Hill din New York. Pe lângă rolul tatălui lui Woody Allen din pelicula "Annie Hall", regizată de cineastul american, Lawner a apărut şi în filmul „Ghostbusters II / Vânătorii de fantome II”. De asemenea, a fost apreciat pentru interpretarea rolului „Stanley” din piesa de teatru „Moartea unui comis voiajor”, de Arthur Miller, montată pe Broadway de George C. Scott. Cunoscut mai ales ca actor dramatic, Mordecai Lawner a jucat adeseori pe scenă alături de soţia sa, Eugenia Thornton, care a murit în 2005. L Mordecai Lawner a predat teatru la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh, în statul american Pennsylvania.