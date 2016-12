A murit actorul Russell Johnson

Actorul american Russell Johnson, care a jucat în westernuri şi filme SF înainte de a deveni celebru în rolul profesorului din sitcomul ”Gilligan's Island”, difuzat pe postul CBS în anii '60, a decedat joi, din cauze naturale, la vârsta de 89 de ani. Sitcomul ”Gilligan's Island”, ce urmăreşte peripeţiile unui grup de patru bărbaţi şi trei femei eşuaţi pe o insulă necartografiată, a fost creat de producătorul Sherwood Schwartz şi a fost difuzat timp de trei sezoane pe postul CBS, între anii 1964 şi 1967. Russell Johnson a jucat, de asemenea, în westernul ”Law and Order” (1953), de Nathan Juran, alături de Ronald Reagan, viitorul preşedinte al SUA, şi în filmele SF ”It Came from Outer Space” (1953), ”This Island Earth” (1955) şi ”Attack of the Crab Monsters” (1957). Actorul a mai fost distribuit în serialele rivale din anii '80 ”Dallas” şi ”Dinastia”.

Russell Johnson s-a născut în 1924, în Pennsylvania, şi a fost trimis la un internat, împreună cu fraţii săi, după moartea tatălui. Johnson a fost căsătorit de trei ori şi a avut doi copii biologici şi un copil vitreg. Unul dintre fiii săi, David, a murit de SIDA în 1994, la vârsta de 39 de ani, actorul implicându-se ulterior în strângerea de fonduri pentru sprijinirea luptei împotriva acestei maladii.