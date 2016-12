A murit actorul Russell Means

Militantul sioux Russell Means, care a atras atenţia publicului asupra revendicărilor amerindienilor, în anii ’70, înainte de a deveni actor şi de a se remarca în numeroase filme, inclusiv în lungmetrajul ”Last of the Mohicans / Ultimul Mohican”, a încetat din viaţă luni, la vârsta de 72 de ani. ”Russell Means, tată şi soţ, merge în prezent alături de strămoşii noştri”, a scris familia sa într-un comunicat difuzat pe site-ul actorului. ”A început această călătorie spre lumea spiritelor la ora locală 04.44, odată cu apariţia Luceafărului de dimineaţă, la ferma lui din Porcupine, Dakota de Sud”, afirmă acelaşi comunicat. Cu o viaţă personală tumultuoasă şi renumit pentru pasiunea lui pentru celebritate, Russell Means a fost unul dintre primii conducători ai mişcării pentru drepturile amerindienilor, înainte de a deveni cunoscut la Hollywood în filme dedicate triburilor indigene. Într-o notă scrisă cu două zile înainte de a muri, îşi îndemna fanii să îşi dedice o parte din timpul lor ”eliberării şi libertăţii pentru poporul său, Lakota, pentru toate populaţiile indigene şi, de fapt, pentru toţi oamenii”.

Născut în 1939, în rezervaţia Pine Ridge din Dakota de Sud, Russell Means a fost fiul cel mare al lui Hank Means, membru al tribului Sioux Oglala şi al Theodorei ”Feather” Means, membră a tribului Sioux Yankton. Familia sa s-a mutat în California pe când el era încă foarte tânăr şi, în 1968, s-a alăturat American Indian Movement. Încă de la începutul anilor ’70, Russell Means a organizat manifestaţii teatrale devenite celebre, precum o seară de rugăciune în faţa uriaşelor statui care reprezintă capetele preşedinţilor americani, pe Muntele Rushmore, în statul său natal. A organizat, în 1972, un marş de proporţii la Washington şi a ocupat sediul biroului pentru problemele amerindienilor, cu scopul de a atrage atenţia presei asupra secolelor de tratate nerespectate şi asupra luptei amerindienilor pentru libertate. În 1973 a coordonat acţiunea de ocupare timp de 71 de zile a zonei Wounded Knee, locul unei tragice operaţiuni militare din 1890, în timpul căreia aproape 350 de amerindieni din tribul Lakota au fost ucişi de armata SUA. Însă personalitatea lui Russell Means a avut şi multe zone întunecate, aşa cum a relatat actorul în autobiografia sa, în care a vorbit deschis despre lupta sa cu drogurile şi cu alcoolul. Deşi a fost achitat, în 1976, într-un proces în care era acuzat de complicitate la un asasinat comis în timpul unei bătăi dintr-un bar, actorul a petrecut un an în închisoare pentru că s-a bătut cu poliţia.

În ciuda dezmembrării organizaţiei American Indian Movement, la sfârşitul anilor ’70, Russell Means şi-a continuat lupta, călătorind chiar până în Nicaragua, pentru a susţine revendicările indienilor Miskito în faţa Guvernului sandinist. În 1987, Russell Means a intrat în cursa pentru nominalizarea din partea Partidului Libertarian la preşedinţia SUA, obţinând un sprijin considerabil, dar a fost în cele din urmă învins în această cursă electorală de Ron Paul. Russell Means şi-a început cariera ca actor în 1992, cu rolul şefului de trib Chingachgook din filmul ”Last of the Mohicans / Ultimul Mohican”, în care a jucat alături de britanicul Daniel Day-Lewis. S-a remarcat apoi în alte câteva pelicule notabile, precum ”Natural Born Killers / Născuţi asasini” şi ”Into the West / Călători pe Pământul Făgăduinţei”. Russell Means a asigurat şi vocea personajului Powhatan din celebrul lungmetraj de animaţie ”Pocahontas”, produs de studiourile Disney.