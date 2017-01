A murit actorul şi regizorul britanic Richard Attenborough

Actorul şi regizorul britanic Richard Attenborough, fratele mai mare al naturalistului şi prezentatorului de televiziune David Attenborough, a murit duminică, la vârsta de 90 de ani. Una dintre cele mai mari realizări ale lui Richard Attenborough a fost filmul dedicat lui Mahatma Gandhi, pentru care a câştigat un premiu Oscar pentru cel mai bun regizor. Însă el a devenit celebru şi prin rolurile sale, printre care se numără cel al proprietarului parcului tematic din ”Jurassic Park”.

Richard Samuel Attenborough s-a născut pe 29 august 1923, în Cambridge, Marea Britanie. A primit titlul de cavaler al Ordinului Marii Britanii în 1976 şi pe cel de baron în iunie 1993. Tatăl său, Frederick, a fost profesor universitar, iar mama sa s-a aflat printre cei care au denunţat dictatura lui Francisco Franco şi i-au ajutat pe refugiaţii spanioli. Richard Attenborough, care îşi dorea să fie actor încă de la vârsta de 4 ani, a obţinut o bursă la Royal Academy of Dramatic Art în 1941. În acelaşi an a debutat pe scena de teatru londoneză (West End), iar în 1942 a jucat primul său rol într-un film, „Mai presus de toate / In Which We Serve”, de Noel Coward. Ulterior s-a alăturat Royal Air Force (Forţele Aeriene britanice), devenind pilot, iar în 1944 a făcut voluntariat pentru o unitate de filmare care activa în Germania. În 2008, el a suferit un accident cerebral şi de atunci se deplasa în scaunul cu rotile. În ultimii ani a locuit într-un azil de bătrâni, împreună cu soţia sa, actriţa Sheila Sim.