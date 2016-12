A murit actrița Jayne Meadows Allen

Actriţa de film, teatru şi televiziune americană Jayne Meadows Allen, nominalizată de trei ori la premiile Emmy, a murit la vârsta de 95 de ani. Jayne Meadows Allen, soţia lui Steve Allen, primul prezentator al emisiunii ”The Tonight Show”, a murit din cauze naturale, în reşedinţa ei din Encino, oraş din statul american California, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Într-o carieră de peste şase decenii, Jayne Meadows Allen s-a remarcat în producţii cinematografice legendare, precum ”Undercurrent” (1946), ”Cântecul omului de tinichea / Song of the Tin Man” (1947), ”Lady in the Lake” (1947), ”David and Bathsheba” (1951), dar şi în filme mai recente, precum ”Casino” (1995). A jucat alături de soţul ei în drama ”College Confidential” (1961) şi a interpretat-o pe mama personajului jucat de Billy Crystal în franciza ”City Slickers”. Jayne Meadows Allen a apărut cu regularitate în emisiunile-concurs de televiziune „I've Got a Secret“, „To Tell The Truth“ şi „What's My Line“ şi a fost nominalizată de trei ori la premiile Emmy, pentru rolurile interpretate în ”Meeting of Minds”, ”St. Elsewhere” şi ”Înalta societate / High Society”. A jucat şi în multe spectacole pe Broadway, New York, remarcându-se în producţii precum ”The Gazebo”, ”Once in a Lifetime” şi ”Many Happy Returns”.

Jayne Meadows Allen a susţinut şi un turneu în America de Nord, întins pe durata a şapte ani, cu propriul ei show, „Powerful Woman in History“, pentru care a fost recompensată cu International Platform Association Award. A câştigat şi un premiu Susan B. Anthony, care i-a fost decernat pentru portretizarea continuă a femeilor într-o lumină pozitivă, pe micul şi marele ecran.