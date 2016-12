A murit actrița June Fairchild

Actriţa americană June Fairchild, una dintre vedetele comediei ”Printre fumuri / Up In Smoke”, a murit la vârsta de 68 de ani, din cauza unui cancer hepatic. Actriţa a murit joi, într-un spital din Los Angeles. June Fairchild a devenit cunoscută pentru filme precum ”Pretty Maids All in a Row”, în care a jucat alături de Rock Hudson, ”Pe urmele banilor / Thunderbolt and Lightfoot”, în care i-a avut ca parteneri de afiş pe Clint Eastwood şi Jeff Bridges, şi ”Al şaselea soţ / Sextette”, ultimul film important al actriţei Mae West. A jucat şi alături de Jack Nicholson în ”Condu, spuse el! / Drive, He Said” şi în comedia ”Head”, alături de trupa rock The Monkees, dar este probabil cel mai cunoscută pentru rolul din comedia din 1978 ”Printre fumuri / Up In Smoke”, cu Cheech Marin şi Tommy Chong, în care a interpretat rolul unei dependente de droguri.

June Fairchild a avut o relaţie cu cântăreţul Danny Hutton şi, potrivit presei americane, ea ar fi fost persoana care a inventat numele formaţiei acestuia, Three Dog Night, însă s-a luptat vreme îndelungată cu dependenţa de droguri şi de alcool şi a ajuns să locuiască în celebrul cartier rău-famat din Los Angeles, Skid Row. A stat pentru o scurtă vreme şi în închisoare, în 2001, după ce a refuzat să execute o sentinţă de muncă în folosul comunităţii, emisă de un tribunal local împotriva ei, pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate.