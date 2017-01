A murit actrița Lauren Bacall

Actriţa Lauren Bacall, supranumită „Icoana epocii de aur” a Hollywoodului, a decedat la vârsta de 89 de ani, a anunţat ieri familia celui care a fost soţul ei, Humphrey Bogart. „Cu profundă durere, dar şi cu multă recunoştinţă pentru viaţa ei incredibilă, confirmăm decesul lui Lauren Bacall”, a anunţat familia Bogart într-un mesaj publicat pe contul său de Twitter, @HumphreyBogart. Actriţa americană a decedat în urma unui accident cardio-vascular. Săptămânalul „Variety” a precizat că a murit la domiciul său, în imobilul Dakota din New York.

Lauren Bacall a fermecat cinematograful hollywoodian, în cei peste 60 de ani de carieră, prin vocea profundă şi ochii săi verzi-albaştri. Născută pe 16 septembrie 1924, la New York, Betty Joan Perske, numele adevărat al actriţei, a fost singura fiică a unor imigranţi evrei din familia fostului preşedinte israelian Shimon Peres, care aveau și descendență românească. A devenit celebră cu rolul din filmul „To Have and Have Not” al lui Howard Hawks, la vârsta de 19 ani, în 1944, alături de Humphrey Bogart, cu care a format un cuplu legendar. A fost soţia lui Humphrey Bogart timp de 12 ani, până la decesul actorului, în 1957.

Odată cu dispariția actriței Lauren Bacall, toate cele 16 staruri ale secolului al XX-lea evocate de Madonna în piesa „Vogue” au murit. Celebrul ei clip în alb-negru, realizat în martie 1990 de David Fincher, este un omagiu adus epocii de aur a Hollywoodului. La o lună de la apariția clipului a murit Greta Garbo, iar James Dean, Marilyn Monroe și alții trecuseră deja în neființă. Cele 16 personalități menționate în piesă sunt, în ordinea dispariției, Jean Harlow, James Dean, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Rita Hayworth, Fred Astaire, Bette Davis, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Ginger Rogers, Lana Turner, Gene Kelly, Joe DiMaggio, Katharine Hepburn, Marlon Brando și Lauren Bacall. Cântecul onorează celebrități care au adus glorie Hollywoodului prin strălucirea lor și cu Lauren Bacall s-a stins ultima flacără a epocii de aur a Cetății Filmului.

Barbra Streisand, John Cussack, Alec Baldwin şi Larry King se numără printre vedetele din industria de divertisment americană care au deplâns moartea actriţei. „A fost o femeie originală”, a declarat celebra actriţă şi cântăreaţă Barbra Streisand, care a interpretat rolul fiicei personajului jucat de Lauren Bacall în filmul „The Mirror Has Two Faces”. „Moartea ei reprezintă o pierdere tragică pentru noi toţi. Mai întâi ne-a părăsit Robin Williams, care era un geniu, iar acum Lauren. A fost un privilegiu pentru mine să o cunosc, să joc alături de ea şi să regizez un film cu ea. Şi, înainte de toate, să descopăr în ea un prieten înţelept şi iubitor. A fost o femeie originală. Iar acele filme minunate ale ei pot fi şi acum văzute încă o dată şi încă o dată. Ne va lipsi foarte mult”, a declarat Barbra Streisand pentru „Entertainment Weekly”.

James Caan, cu care Lauren Bacall a jucat în filmul „Misery”, a declarat: „A fost o doamnă minunată, optimistă, foarte talentată şi amuzantă. Mă simt onorat că am avut posibilitatea de a juca alături de ea. Îmi va fi tare dor de ea”. Seth MacFarlane a scris pe Twitter următorul mesaj: „Viaţa lui Lauren Bacall este o viaţă care trebuie celebrată. Mi s-a spus că ultimul ei rol a fost acela din „Family Guy”. Din acest motiv, ne simţim onoraţi şi privilegiaţi. Îţi mulţumim, Lauren, pentru faptul că ne-ai învăţat cum trebuie să fluierăm”. Alyssa Milano a fost una dintre primele vedete care au publicat pe Twitter mesaje prin care îşi exprimă regretul faţă de moartea legendarei actriţe americane: „Odihneşte-te alături de îngeri, Lauren Bacall”. Colega ei din serialul „Charmed”, actriţa Rose McGowan, a publicat următorul mesaj pe platforma Instagram: „Lauren Bacall a murit. Marii actorii ne părăsesc”. Jenny McCarthy, care a jucat alături de Lauren Bacall în filmul „Diamonds” din 1999, a scris pe Twitter: „Am avut şansa uluitoare de a colabora cu Lauren Bacall... A fost unică. A fost o legendă. Odihnească-se în pace”. Și John Cusack a declarat pe Twitter că este în stare de şoc şi a publicat următorul mesaj: „Sunt şocat de moartea atâtor vedete. Lauren Bacall a fost o legendă. A fost cea mai doamnă dintre doamne”. Mia Farrow, care s-a căsătorit cu Frank Sinatra la doar câţiva ani după ce cântăreţul a avut o relaţie cu Lauren Bacall, a scris: „Acum, am pierdut-o şi pe minunata Lauren Bacall. Odihneşte-te în pace, dragă Betty”.

Alec Baldwin i-a îndemnat pe fanii săi de pe Twitter să citească una dintre autobiografiile lui Lauren Bacall: „ Marea Betty Bacall a murit. Vă rog să-i citiţi prima autobiografie, „By Myself”. Îmi place cartea aceea”. Larry King a scris: „Îmi pare rău să aud că Lauren Bacall a murit. Am intervievat-o de câteva ori şi am prezentat o emisiune specială la Kennedy Center. Odihneşte-te în pace!”. Marlee Matlin, cunoscută pentru rolul ei recomensat cu Oscar din filmul „Children Of A Lesser God”, a scris: ”Atunci când i-am spus prietentei mele Lauren Bacall că aveam probleme cu iubiţii mei, ea mi-a spus: „Bărbaţii...La dracu' cu ei!. Să le faci viaţa grea acolo, în rai, dragă Betty!”. Barbara Eden, vedeta din „I Dream Of Jeannie” şi care a jucat într-o adaptare TV a filmului cu Lauren Bacall „How To Marry A Millionaire”, a spus: „Odihneşte-te în pace, Lauren Bacall, o legendă a marelui ecran. Vei rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre”.

Rockerul Gene Simmons a spus că Lauren Bacall a fost „o actriţă de mare clasă”, cântăreaţa Belinda Carlisle s-a declarat impresionată de „viaţa şi frumuseţea legendarei actriţe”, iar dansatoarea şi fotomodelul Dita Von Teese a spus: „Sunt tristă să aflu că am pierdut una dintre ultimele legende din Epoca de Aur a Hollywoodului. Am întâlnit-o pe Lauren Bacall o dată. A fost unul dintre acele momente în care nu-mi venea să cred că acea întâlnire era adevărată”.