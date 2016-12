A murit actrița Margareta Pogonat

15:09:58 / 12 Mai 2014

Elena Duma

MARGARETA POGONAT & GENERAȚIA 1933 ...Marți, la ora 12:00, își ia un ultim rămas bun de la români, de la România, omul, femeia, mama & bunica, actrița & profesoara Margareta Pogonat. S-a născut într-unul din cei mai generoși ani cu arta, cultura din țara noatră: 1933...Liviu Rebreanu & „Răscoala”, George Călinescu & „Cartea nunții”; Mihail Sadoveanu & Creanga de aur, Locul unde nu s-a întâmplat nimic; Tudor Arghezi & Tablete din Țara de Kuty; Lucian Blaga & La cumpăna apelor, Cunoașterea luciferică; Mircea Eliade & Maitreyi; Garabet Ibrăileanu & Adela; Camil Petrescu & Patul lui Procust, Gala Galaction & Doctorul Taifun, Vasile Voiculescu & Destin; Victor Ion Popa, Velerim și Veler Doamne; G.M. Zamfirescu & Maidanul cu dragoste;Jean Bart & Europolis; Tudor Mușatescu & ...Escu, ca să spicuiesc aleator, doar piscurile literare ale acestei perioade emblematice... În același an 1933, au venit pe lume: Ion Băieșu, Nichita Stănescu, Romulus Vulpescu, Alexandru Ivasiuc, Dan Mihăescu precum și Victor Rebengiuc, Margareta Pogonat, Ștefan Tapalagă, George Constantin, Andrei Blaier, Dana Comnea, Ion Dichiseanu, Papil Panduru, Ștefan Bănică, Gheorghe Dinică, cu scuza de a nu-i fi numit chiar pe toți... O pleiadă de spirite elevate, care au creat și lăsat ceva durabil pentru posteritate... Acest context include în prim-plan pe Margareta Pogonat. În tipologia personajelor cărora le-a dat viață, cu deplin succes și nemeritată uitare, în teatru și film, există mai multe dominante: femeia care știe că în primul rând este femeie; feminitatea este prologul maternității; armonia și concilierea în toate tipurile de relații, începând cu părinții și continuând cu soțul, respectiv proprii copii; deviza ar putea fi „îți sunt subordonat, atât timp cât nu te simți stăpân”; arta de a ști când să preia inițiativa și când să coopereze, să completeze eforturile celorlalți. Pledoaria pentru femeia care simte deopotrivă când să atragă și când (cum, de ce, în ce fel) să se lase cucerită este neclintită în tot ceea ce a jucat. La fel cum, dacă tot știe din start cine este, de unde vine, se va îndrepta, discret, dar ferm și eficient, spre ceea ce merită, spre ceea ce-și dorește, spre ceea ce speră că o poate împlini. Și toate acestea, păstrând atributele aristocratice înnăscute, într-o lume care abandonează (nu doar) manierele... Cum șansa de a argumenta toate acestea vine doar din filme, nu și din evantaiul rolurilor întruchipate în teatru, nu ne rămâne nouă, celor vârstnici decât să o revedem pe Margareta Pogonat, pe internet, pe You Tube, sau din puținele dvd-uri cu filme românești valoroase. Cei tineri au, măcar, de aici înainte, posibilitatea de a descoperi ambiția abilă a unei femei cu personalitate puternică, mult peste medie, capabilă să se sacrifice pentru cauze nobile prezente și, îndeosebi, viitoare. „Două lozuri”: temeritatea de a fi ea însăși, impunătoare, depășindu-și condiția, mediul de proveniență, cu înțelepciune, umor și duioșie, în lejeritatea cu care tratează, de la egal la el, „mărimile ” ce-i tulbură tihna traiului profund auster... „Meandre”: virtuțile noncorformiste ale iubirii, care, fie trăită exclusiv lumește, fie dezvoltată în sfere subtil- metafizice, nu găsește reciprocitate... „Zestrea”: demnitatea de a lua oamenii & lucrurile așa cum vin, sunt și se duc, de a adapta țelurile și idealurile, cu feminitate inspirată și înțelepciune lucidă, obiectivă „Dragostea începe vineri”: văzând și ajutând pe cei mai tineri, cu o înțelegere superioară a realității, născută din conștiința trecerii timpului „Drum în penumbră”: decența menținerii echilibrului între datorie și sentimente, între generațiile diferite ale propriei familii, între metalitățile diferite ale aceleiași epoci, dar și acelorași colegi de muncă, fără a uita că are nevoie să fie iubită, că viața ne trăiește pe noi, înainte de a fi trăită de noi... „Pistruiatul”: intuiție combativă cu care păstrează o armonie totală și stabilă stimulând & înțelegând soțul și copilul, în genere prin tăceri sugestive priviri precise, și, la limită, prin replici tăioase...E și acesta un mod elegant de înțelege cum să se adapteze, inclusiv ca liber profesionist, unei furtunoase tranziții între regimurile politice... „Trei scrisori secrete”: Arta de a pierde și de a câștiga nu o au toți...și foarte puțini din cei ce o stăpânesc o aplică onest...Aici atributele unei Vitorii Lipan brutal dezrădăcinate de rural și proletarizate forțat nu au nimic revanșard...Doar noblețea de a ține o casă, o familie, de a crește un copil, de a îmbărbăta un soț abuziv marginalizat, acolo unde prieteniile nu trăiesc din amintiri, iar nulitățile se cocoțează, tot mai pregnant, peste valori... „Orașul văzut de sus”... E greu să fii și să rămâi femeie într-o lume a bărbaților, darmite să-ți asumi/onorezi responsabilitățile de primar ale unui oraș de la Dunăre...Însă, merită să încerci, iar rezultatele pozitive vin treptat, drept recompensă pentru eleganța de a-ți descoperi, recunoaște și stăpâni propriile slăbiciuni, toate acestea subordonate principiilor... „Actorul și sălbaticii”: Aristocrația învăluită în fler și inteligență constituie atributul cu care poți conviețui cu un geniu, estompând derapajele, stimulând creativitatea și susținând valențele promițătoare ale propriului copil, ale tinerilor în curs de afirmare... „Gloria nu cântă”: Calitățile din precedentul film se păstrează, dar se și mulează pe un registru comic, naiv și nostalgic, în demersul reușit de a arăta cum să păstrezi unitatea unei familii pline de valori consacrate sau aflate abia la debut... „Lumini și umbre”: Chintesența tuturor personajelor interpretate într-o impunătoare carieră cinematografică...„În spatele fiecărui bărbat puternic stă o femeie puternică”...Axul pe care se rotesc destinele soțului, copiilor cu mult prea diferențiate stiluri de viață, pe care se poate dezvolta fiecare, fără gelozii și rivalități, inclusiv un copil adoptat... Fie și pentru toate acestea, pentru că am crescut, ne-am format și educat urmărindu-vă la „Teatru radiofonic”, teatrul „văzut” și în filme, VĂ MULȚUMESC DOAMNĂ MARGARETA POGONAT! Iar pentru vitregiile sorții, nedreptăți de tot soiul, ignoranțe și marginalizări, dar și asimilarea dvs. parțială, condiționată și târzie de către societate, mergeți pe noua dimensiune cu convingerea că...de unde ați plecat și unde ați ajuns, ați sfințit locul cu prisosință... chiar nu se putea face mai mult... Familia, rolurile și foștii studenți reprezintă durabilul creației dumneavoatră... „Sufletele mari rabdă în tăcere”, iar „marile dureri sunt întotdeauna mute”...