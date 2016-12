A murit actriţa americană Julie Harris

Actriţa americană Julie Harris, deţinătoare a cinci premii Tony, a murit la vârsta de 87 de ani, sâmbătă, în localitatea Chatham din Massachussets. Pe lângă munca sa în teatru, Julie Harris a fost cunoscută şi pentru interpretarea din serialul „Knots Landing”, care a fost difuzat în anii ’80. De asemenea, aceasta a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din „The Member of the Wedding” (1952) şi a jucat în peste 30 de filme, inclusiv în „La Est de Eden”, unde i-a dat replica lui James Dean. Actriţa s-a născut în Grosse Pointe, mama sa fiind asistentă medicală, iar tatăl său, bancher. Harris a studiat actoria la Universitatea Yale şi a început să joace pe Broadway, New York, în 1945. A devenit celebră la vârsta de 24 de ani, cu o interpretare memorabilă în piesa lui Carson McCuller „The Member of the Wedding”. De asemenea, a interpretat-o memorabil pe Emily Dickinson în one woman show-ul „The Belle of Amherst”, în 1976. Pentru acest rol a primit premiul Tony în 1977. Aceasta a fost prima dintre cele cinci statuete Tony câştigate de-a lungul carierei, dintre care cea mai importantă este cea pentru întreaga carieră, primită în 2002. Julie Harris a mai câştigat trei premii Emmy pentru cariera în televiziune.

Actriţa a declarat de multe ori că o carieră foarte intensă nu este compatibilă cu viaţa de familie. De altfel, ea a fost căsătorită de trei ori, toate căsniciile terminându-se cu un divorţ. „Când este făcut bine, teatrul este un balsam pentru mintea umană”, spunea Harris într-un interviu acordat în 2000.