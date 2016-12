A murit actriţa Ann Rutherford

Actriţa americano-canadiană Ann Rutherford, care a devenit celebră cu rolul Carreen O\'Hara în filmul ”Gone with the Wind / Pe aripile vântului”, lansat în anul 1939, a încetat din viaţă la vârsta de 94 de ani, la vila ei din Beverly Hills. Anunţul morţii sale a fost dat publicităţii de actriţa Anne Jeffreys, o bună prietenă. Cel mai probabil, moartea a survenit din cauza unor probleme cardiace de care suferea de mai mulţi ani.

Pe marele ecran, rolul Carreen O\'Hara, sora lui Scarlett O\'Hara, a fost mic, dar a rămas în istoria cinematografiei datorită filmului devenit o operă clasică. ”Acest rol mic mi-a transformat anii de aur în ani de platină”, ar fi declarat actriţa. Ann Rutherford, născută la Vancouver, în Canada, pe 2 noiembrie 1917, s-a consacrat drept eroina perfectă din filmele western, alături de colegii săi Gene Autry şi John Wayne. A jucat apoi în seria de filme ”Andre Hardy”, precum şi în ”Pride and Prejudice / Mândrie şi prejudecată” sau în ”Adventures of Don Juan / Aventurile lui Don Juan”. Cea mai activă perioadă artistică a fost în anii ’30 – ’40. A fost căsătorită de două ori: mai întâi cu moştenitorul unui lanţ de magazine, devenit apoi Macy\'s, David May al II-lea, cu care a avut doi copii, iar apoi cu producătorul William Dozier, care a produs, în anii ’60, o versiune a celebrei serii ”Batman”.