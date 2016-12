A murit actriţa Celeste Holm

Actriţa de teatru şi de film Celeste Holm, care a câştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul ”Gentleman\'s Agreement / Pe cuvânt de onoare” din 1947, a murit în locuinţa sa din New York, la vârsta de 95 de ani. Nepoata Amy Phillips a declarat că Celeste Holm a fost internată în spital, săptămâna trecută, dar că soţul său a luat-o vineri acasă. ”A murit în pace, în propriul pat, cu soţul, prietenii şi familia alături”, a declarat Amy Phillips.

Celeste Holm s-a născut şi a crescut la New York şi a început să practice actoria în adolescenţă, în piese de şcoală şi mai apoi la colegiu, după care actoria a devenit o profesie. Primul său rol major pe Broadway a venit în 1940, în ”The Time of Our Life”, unde a jucat alături de începătorul Gene Kelley, iar în anul 1943 şi-a câştigat o puternică reputaţie în urma rolului Ado Annie din ”Oklahoma!”. La fel ca mulţi actori de teatru, Celeste Holm s-a dus la Hollywood, unde a obţinut un rol în filmul antisemit al lui Elia Kazan ”Gentleman\'s Agreement / Pe cuvânt de onoare”, interpretare ce i-a adus Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar. A lucrat apoi la mai multe filme, inclusiv la ”All About Eve / Totul despre Eva” din 1950 şi s-a întors la prima sa dragoste, teatrul.

De-a lungul anilor, Celeste Holm a dominat scena şi marele ecran şi a lucrat în numeroase seriale de televiziune în anii ’70 şi ’80, printre care ”Fantasy Island”, ”Falcon Crest” sau ”Archie Bunker\'s Place”.