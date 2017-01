A murit actriţa Joan Fontaine

Figură din epoca de aur a Hollywoodului, interpreta unor roluri în filmele clasice ale lui Hitchcock, actriţa Joan Fontaine s-a stins din viaţă la vârsta de 96 de ani. Actriţa a decedat din cauze naturale, la reşedinţa sa din Carmel, în nordul Californiei.

Născută în Japonia, din părinţi britanici, Joan Fontaine, pe numele ei real Joan de Beauvoir de Havilland, a sosit în anul 1919 în California, unde, la fel ca sora sa, celebra Olivia de Havilland, va urma o carieră cinematografică încununată de succes. Joan şi Olivia reprezintă un caz unic, ambele surori câştigând premiul Oscar pentru Cea mai bună actriţă, bineînţeles, pentru roluri diferite. Cu toate acestea, relaţia dintre ele era conflictuală, marcată de o rivalitate acută, după cum a recunoscut Joan Fontaine în autobiografia sa, intitulată ”No Bed of Roses”.

Joan Fontaine şi-a început cariera la sfârşitul adolescenţei, în principal în roluri minore în teatru, iar apoi în anii ’30, în filme de serie B. Legendarul regizor britanic Alfred Hitchcock este cel care a propulsat-o în roluri care i-au adus celebritatea, zece ani mai târziu. Fascinat de privirea ei expresivă, maestrul suspansului îi încredinţează, în 1940, rolul principal în primul său film american, ”Rebecca”, o adaptare după romanul scris de Daphne de Maurier. Interpretarea unei femei chinuite de amintirea obsedantă a primei soţii a soţului ei, într-un conac sumbru pe coasta oceanului, i-a adus o nominalizare la Oscar pentru Cea mai bună actriţă. Va câştiga statueta de aur doi ani mai târziu, pentru rolul său din ”Suspicion / Suspiciune”, în care Cary Grant i-a fost partener, devenind prima şi singura actriţă care a câştigat vreodată acest premiu pentru un film în regia lui Alfred Hitchcock. A mai fost nominalizată şi pentru rolul din drama romantică ”The Constant Nymph” din 1943.

Dacă Olivia de Havilland a atins prima celebritatea la Hollywood, Joan Fontaine a depăşit-o în cursa pentru Oscar. Cele două surori au concurat pentru premiul suprem, Olivia de Havilland fiind nominalizată pentru rolul său în ”The Golden Gate” în regia lui Mitchell Leisen. Olivia de Havilland va câştiga primul său Oscar în 1946, pentru interpretarea unei mame care îşi caută fiul, pilot în Primul Război Mondial, în ”To Each His Own”, în care a jucat din nou sub regia lui Mitchell Leisen. Joan Fontaine va povesti mai târziu că sora ei i-a respins tentativa de a o felicita. Surorile erau rivale şi în dragoste. Miliardarul excentric Howard Hughes, pe care l-a frecventat un timp Olivia de Havilland, i-a cerut lui Joan Fontaine de mai multe ori să se căsătorească cu el. ”M-am căsătorit înaintea Oliviei, am câştigat Oscarul înaintea ei şi, dacă voi muri prima, ea va fi furioasă, fără îndoială, că am întrecut-o din nou”, a afirmat amuzată, într-o zi, Joan Fontaine.

Cariera sa cinematografică îşi încetineşte ritmul în anii ’50 şi actriţa îşi îndreaptă atenţia spre televiziune, dar având şi mai multe apariţii în show-uri pe Broadway, în special în ”Leul în iarnă”. Departe de a fi o femeie obişnuită, Joan Fontaine era de asemenea pilot de avion, campioană la zbor cu balonul, jucătoare de golf desăvârşită, deţinea o diplomă în arhitectură interioară şi gătea minunat. A fost căsătorită de patru ori, cu actorul britanic Brian Aherne, cu producătorul William Dozier, cu scenaristul Collier Young şi cu jurnalistul sportiv Alfred Wright Jr. De ultimul soţ a divorţat în anul 1969. Are o fiică, Deborah, iar în anul 1952 a adoptat o fetiţă peruană, Martita, care a fugit de acasă după 11 ani. În vârstă de 97 de ani, Olivia de Havilland locuieşte în prezent la Paris.