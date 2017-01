A murit actriţa Marie-France Pisier

Actriţa franceză Marie-France Pisier a decedat la vârsta de 66 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în reşedinţa ei din localitatea Saint-Cyr-sur-Mer, potrivit unor surse din primăria acestui oraş din sudul Franţei. Marie-France Pisier a fost descoperită decedată în piscina reşedinţei sale, circumstanţele morţii sale urmând să fie anchetate de poliţia franceză. Parchetul din oraşul Toulon, care a deschis o anchetă pentru a investiga cauzele decesului, precizând că nu este vorba de o anchetă criminalistică, a anunţat că autopsia va avea loc la Marsilia, la o dată care nu a fost deocamdată stabilită.

Marie-France Pisier a debutat în 1961, fiind remarcată de celebrul François Truffaut, graţie unei fotografii de familie realizată pe străzile din Nisa. Pe atunci, ea juca într-o trupă de teatru pentru amatori. François Truffaut, considerat cel mai important regizor al generaţiei Nouvelle Vague, căuta o adolescentă pentru a juca alături de Jean-Pierre Léaud, în ”Antoine et Colette”. După câteva filme regizate de Robert Hossein, Marie-France Pisier devine o veritabilă imagine a cinematografului de autor din Franţa, apărând în universurile onirice ale unor regizori de renume, precum Robbe-Grillet, Luis Buñuel, Jacques Rivette şi André Téchiné. Graţie filmelor lui Téchiné, Marie-France Pisier a primit de două ori César-ul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar, pentru evoluţiile ei din filmele ”Souvenirs d\'en France” (1976) şi ”Barocco” (1977). În 1976, considerat anul consacrării depline, s-a remarcat jucând în ”Cousin, cousine” de Jean-Charles Tacchella, filmul al cărui succes repurtat în SUA i-a permis să îşi încerce şansa şi la Hollywood, unde a jucat în lungmetrajul ”The Other Side of Midnight”.

Intelectuală angajată în diverse cauze ale epocii sale, Marie-France Pisier a jucat şi în multe filme cu succes de casă, remarcându-se alături de Jean-Paul Belmondo în ”L\'as des as” în 1982 şi în rolul unei femei cinice din lungmetrajul ”Le Prix du Danger”. Deşi apariţiile ei pe marile ecrane au devenit tot mai rare începând din anii ’90, presa franceză consideră că cel mai bun rol făcut de Marie-France Pisier este cel din drama ”Marion” de Manuel Poirier din anul 1996.