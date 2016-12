A murit actriţa Virna Lisi

Actriţa italiană Virna Lisi, premiată la Cannes pentru rolul interpretat în filmul „La reine Margo / Regina Margot”, de Patrice Chéreau, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat ieri agenţia de presă italiană Ansa, care îl citează pe fiul artistei.

Frumoasa actriţă italiană, născută la Ancona, în anul 1936, al cărei nume real a fost Virna Pieralisi, a jucat în câteva zeci de filme, turnate în Italia, Franţa, dar şi la Hollywood, şi a avut ca parteneri de afiş pe unii dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, precum Alain Delon, Richard Burton şi Marcello Mastroianni. Şi-a început cariera foarte devreme, la vârsta de 17 ani, în anul 1953, dar a trebuit să aştepte anul 1994 pentru a primi consacrarea mondială, câştigând la Cannes premiul pentru cea mai bună actriţă, cu rolul Caterina de Medici pe care l-a interpretat în filmul La reine Margo / Regina Margot”. Pentru acelaşi rol, actriţa italiană a fost recompensată şi cu premiul César pentru Cel mai bun rol feminin secundar. Ultima ei apariţie pe marele ecran datează din 2002, în filmul „Le plus beau jour de ma vie”, turnat de fiica lui Luigi Comencini, Cristina. A avut şi o prestigioasă carieră în televiziune, jucând în numeroase seriale italiene. Filmografia ei bogată include şi pelicula „How to Murder Your Wife / Cum să-ţi ucizi soţia?”, regizat de Richard Quine în anul 1965, în care a interpretat rolul feminin principal şi l-a avut ca partener pe Jack Lemmon.