A murit Audrey Totter, divă a filmelor noir

Audrey Totter, o divă a filmelor noir americane ale anilor ’40, celebră pentru interpretarea unor roluri negative, a murit la vârsta de 95 de ani, din cauza unui accident cerebral şi a unei insuficienţe cardiace. Audrey Totter a murit joi, la spitalul West Hills din Los Angeles. Diva blondă era cunoscută pentru rolurile principale negative interpretate - amante capricioase, soţii infidele şi femei cu limbaj dur, în filme precum ”Poştaşul sună întotdeauna de două ori” din 1946, ”Lady in the Lake” din 1947, ”High Wall” din 1947 sau ”The Set-up” din 1949. ”Fetele rele erau mult mai amuzant de interpretat”, spunea aceasta într-un interviu acordat publicaţiei ”The New York Times” în 1999.

Născută pe 20 decembrie 1918, Audrey Totter şi-a început cariera în show-uri de radio, în Chicago şi New York, înainte să se afirme la Hollywood. A fost actriţă a studiourilor MGM între anii 1944 şi începutul anilor ’50. Cariera sa scurtă dar memorabilă a inclus roluri în filme precum ”The Unsuspected” din 1947, ”Tension” din 1949, ”The Saxon Charm” din 1948 şi ”The Sellout” din 1952. A mai jucat în seriale TV precum ”Alfred Hitchcock Presents”, ”Perry Mason” şi ”Hawaii Five-O”. Ultimul său rol a fost într-un episod din 1987 al serialului ”Murder, She Wrote”. În 1953, Audrey Totter, care a avut o relaţie şi cu Clark Gable, s-a căsătorit cu medicul Leo Fred şi a rămas împreună cu acesta până la moartea lui, în 1995.