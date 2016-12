A murit Barbara Gibb, mama celebrilor frați de la Bee Gees

Barbara Gibb, mama celor trei frați Gibb, membrii popularei trupe pop The Bee Gees, a murit la vârsta de 95 de ani. Barbara, care s-a născut și a crescut la Manchester, a murit vineri seară, din cauze naturale, la reședința ei din Miami, statul american Florida, unde a trăit în ultimii 20 de ani. Anunțul decesului său a fost făcut de publicistul fiului ei Barry Gibb.

Barbara trăia pe Isle of Man când i-a adus pe lume pe Barry și apoi pe gemenii Robin și Maurice, cei care mai târziu au format trupa The Bee Gees. Barbara a mai avut un fiu, Andy, și o fiică, Lesley, cu soțul ei, Hugh Gibb, liderul Hughie Gibb Orchestra din Manchester, cu care s-a măritat în anul 1944. Cuplul s-a ocupat de cariera muzicală a copiilor încă din primii ani de viață ai acestora, astfel că The Bee Gees a devenit una dintre cele mai de succes formații pop din istorie. Ca trupă, dar și separat, în cariere solo, cei trei frați au vândut zeci de milioane de discuri.

Barbara a supraviețuit morții a trei dintre copiii săi. Andy, și el un muzician de succes, a murit în anul 1988, la vârsta de 30 de ani, în urma unei grave afecțiuni cardiace. Maurice a decedat subit în 2003, la vârsta de 53 de ani, din cauza unui blocaj intestinal, în timp ce fratele lui geamăn, Robin, a murit în anul 2012, la vârsta de 62 de ani, după ce i-au cedat ficatul și rinichii, grav solicitați din cauza unui cancer colorectal. Doar Barry și sora sa Lesley mai trăiesc din cei cinci copii ai Barbarei.