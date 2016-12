A murit basistul trupei Yes, Chris Squire

Basistul și co-fondatorul trupei Yes, Chris Squire, a murit la 67 ani, potrivit unui anunț făcut duminică de celebrul grup rock britanic. Chris a murit în pace duminică seara, în Phoenix, Arizona, în brațele soției lui iubitoare, Scotty, menționează comunicatul trupei. Artistul a dezvăluit luna trecută că suferă de o formă rară de leucemie și că va urma un tratament în Phoenix, orașul în care locuia în SUA.

Născut în nord-vestul Londrei, fiu al unui șofer de taxi și al unei gospodine, el a fost exmatriculat de la școală în 1964, deoarece avea părul prea lung. Chris Squire a fondat trupa Yes împreună cu solistul Jon Anderson, în anul 1968. Printre cele mai faimoase albume ale acestui grup sunt ”The Yes Album” și ”Fragile”, din 1971, ”Close to the Edge” (1972), ”Tales from Topographic Oceans” (1973), ”Relayer” (1974) și ”Going for the One” (1977).