A murit bătrâna de 25 kg pe care familia a refuzat să o primească acasă

07:03:45 / 14 Iunie 2014

Sase pui si-o biata mama

Mai demult o randunica Avea-n cuibu-i sase pui Si privea la ei sarmana Ca la chipul soarelui. De cu zori pornea sageata Cautand pe deal, pe vai Harna pentru puii sai. Si-n iubirea-i nu odata S-a culcat ea nemancata Dar destul de fericita Ca nu s-a intamplat nici cand Dintre pui, s-adoarma vreunul Ars de sete sau flamand. Nici n-a fost mai mandra mama Decat ea intre randunici, Cand vazu intr-o zi ca puii Se facusera voinici! Si n-a mai avut odihna Nici cata ai clipi sub soare Pana cand pe fiecare, Pui nu l-a-nvatat sa zboare. Dar cand toti puteau sa plece Incotro voiau, sub slava, Randunica istovita A cazut in cuib bolnava. Si cu ochii plini de lacrimi, Tinta-n ochii fiecui, Zise celor sapte pui: Dragii mamei, eu de-aseara, Simt in inima un cui. Aripile rau ma dor Si nici vorba sa mai zbor. Dumnezeu mi-a dat putere, Oricat am avut nevoi Sa gasesc intotdeauna , Hrana buna pentru voi. Astazi, fiindca sunt bolnava, Dragii mei, cum se cuvine Mari cum v-a facut maicuta, Sa-ngrijiti si voi de mine. Si ca nimeni dintre pui-mi Sa nu simta ca mi-e rob, Fiecare sa-mi aduceti, Zilnic numai cate-un bob. Ale voastre sase boabe, Milostive ma vor tine Pana cand o sa vrea cerul, Iarasi sa ma faca bine. Ascultand cuvantul mamii Au zburat cei sase pui. Si-au adus vreo sase zile, Fiecare, bobul lui... Mai departe, insa puii, Beti de-al slavilor inalt Fiecare avand nadejdea, Ca-i va duce celalalt. N-a mai dus nici unul bobul Si uitata mucenica, A murit atunci de foame, Cea mai buna randunica. Si-a ramas apoi povestea Trista, nebagata-n seama, Orsicui, ai sta s-o spui, Ca o mama isi hraneste, Sase, opt sau zece pui. Insa zece pui adesea, Toti nu pot hrani o mama.