A murit Black

Cântăreţul britanic Black, internat în comă la spital, în urma unui grav accident de mașină, a decedat marți, la vârsta de 52 de ani. Artistul ar fi trebuit să concerteze în acest an la Bucureşti, pe 4 martie. Pe numele său real Colin Vearncombe, Black a fost implicat într-un accident de maşină, pe 11 ianuarie, în Irlanda. Cunoscut pentru piesa ”Wonderful Life”, care a dominat topurile din Franţa, Germania şi Austria în 1987, Colin Vearncombe s-a născut la Liverpool, pe 26 mai 1962. El şi-a început activitatea muzicală în 1981, lansând 14 albume de studio şi mai multe materiale live în peste trei decenii de activitate, dar a publicat şi două colecţii de poezii, ”I Am Not The Same Person” şi ”Walk the Dottet Line”. Noul album, ”Blind Faith”, a fost lansat pe 13 aprilie 2015, fiind urmat de un turneu în Europa.