A murit cântăreaţa Lhasa de Sela

Cântăreaţa americano-mexicană Lhasa de Sela, stabilită de mai mulţi ani la Montréal, a murit vineri seară, la vârsta de 37 de ani, din cauza unui cancer mamar, potrivit unui comunicat emis duminică, de managerul artistei. ”Un cancer mamar împotriva căruia ea a luptat cu curaj şi hotărâre timp de peste 21 de luni a învins-o în cele din urmă”, a declarat David-Etienne Savoie în acest comunicat publicat în numele familiei şi apropiaţilor cântăreţei. Lhasa de Sela a murit la domiciliul ei din Montréal, pe 1 ianuarie, cu puţin timp înainte de miezul-nopţii.

Cunoscută şi sub numele simplu de Lhasa, cântăreaţa a cucerit publicul canadian şi internaţional în 1997 cu albumul ei de debut, în limba spaniolă, ”La Llorona”, un amestec de cântece tradiţionale latino-americane şi de texte originale transpuse pe o muzică ce amestecă ritmurile ţigăneşti cu sonorităţile blues, country şi rock. Născută pe 27 septembrie 1972, în localitatea Big Indian din statul american New York, dintr-un tată mexican şi o mamă americană, Lhasa de Sela a ales Montréalul, la vârsta de 19 ani, pentru a se lansa într-o carieră muzicală. Ea compunea şi interpreta o muzică intimă, caldă, născută din memoria unei copilării petrecute pe drumurile din Mexic şi SUA. După succesul discului ”La Llorona”, artista s-a mutat la Marsilia, unde a pregătit, timp de peste doi ani, cel de-al doilea album, intitulat ”The Living Road”, lansat la Montréal, în 2003 şi care conţinea piese interpretate de această dată în limbile spaniolă, franceză şi engleză, purtând amprenta originilor sale amestecate. Anul trecut a fost lansat al treilea album al artistei, intitulat ”Lhasa”, pentru care era prevăzut un turneu european în toamna anului 2009. Însă, după câteva concerte susţinute în Franţa şi în Belgia, turneul a fost anulat, pentru că artista se confrunta cu o gravă problemă de sănătate, de mai bine de un an.

Lhasa de Sela a colaborat cu o serie de artişti renumiţi, precum Arthur Higelin, Patrick Watson şi Jérôme Minière. În 2005, ea a fost desemnată cea mai bună artistă a celor două Americi, la gala Awards for World Music, organizată de BBC. Lhasa de Sela a concertat şi în România, în aprilie 2005, la Sala Palatului din Bucureşti.