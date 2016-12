A murit cântăreţul Reg Presley

Solistul trupei britanice The Troggs, Reg Presley, a murit în reşedinţa sa din Marea Britanie, la vârsta de 71 de ani. ”A murit în linişte, acasă, iar eu, fratele meu şi mama noastră am fost alături de el”, a declarat Karen, fiica muzicianului britanic. Reg Presley a anunţat în ianuarie 2012 că a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. La scurt timp după aceea, a început să facă şedinţe de chimioterapie şi şi-a anunţat retragerea din trupa The Troggs. Potrivit unui bun prieten al muzicianului, producătorul muzical Keith Altham, Reg Presley suferise recent şi câteva accidente vasculare cerebrale. Foştii colegi de trupă ai lui Reg Presley, Chris Britton (membru fondator) - chitară, Pete Lucas (membru fondator) - bas, Dave Maggs (membru fondator) - tobe, Chris Allen - vocal (fost Denny Laine Band, The Commitments şi part time The Animals), vor susţine un concert în Bucureşti, în Hard Rock Cafe, pe 26 februarie, de la ora 21.00.

Trupa The Troggs a devenit cunoscută în 1966, cu piesa ”Wild Things”, care a ajutat-o să devină una dintre cele mai de succes formaţii din curentul garage rock. Piesa ”Wild Things”, care a fost compusă de muzicianul american Chip Taylor, a ajuns pe primul loc în topul american şi pe locul al doilea în topul britanic. Reg Presley a compus apoi piesa ”With A Girl Like You”, în 1966 şi apoi o altă piesă a trupei The Troggs, ”Love Is All Around”, în 1967. ”Love Is All Around” a fost apoi preluată de trupa scoţiană Wet Wet Wet, în anul 1994, iar acest cover a rezistat în fruntea topurilor britanice timp de 15 săptămâni. Printre celelalte hituri ale formaţiei se numără ”I Can\'t Control Myself”, ”Anyway That You Want Me”, ”Give It To Me”.