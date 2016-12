A murit cântăreţul şi compozitorul J.J. Cale

Un atac de cord l-a răpus la vârsta de 74 de ani pe cântăreţul şi compozitorul J.J. Cale, care a scris în special pentru Eric Clapton şi Johnny Cash. Anunţul morţii sale a fost postat pe site-ul personal al artistului.

Născut în statul american Oklahoma, în 1938, John Weldon Cale a folosit numele de scenă J.J. Cale pentru a evita o posibilă confuzie cu John Cale, din formaţia Velvet Underground. J.J. Cale a ajutat la apariţia Tulsa Sound, gen muzical care combina blues, rock şi country. Artistul a devenit faimos în 1970, când Eric Clapton i-a preluat piesa „After Midnight”. După succesul piesei „After Midnight”, cântăreţul american a înregistrat albumul „Naturally”, primul dintre cele 14 materiale discografice ale sale. În 1977, tot Eric Clapton i-a făcut celebră şi piesa „Cocaine”. Cei doi au înregistrat apoi în 2006 albumul „The Road to Escondido”, care i-a adus lui J.J. Cale un premiu Grammy. A influenţat stilul multor cântăreţi şi a scris, de asemenea, piese preluate de Johnny Cash, Lynyrd Skynyrd, Santana, The Allman Brothers şi The Band.