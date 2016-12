A murit cercetătorul britanic Robert Edwards

Britanicul Robert Edwards, pionier al fecundării in vitro, recompensat cu premiul Nobel pentru Medicină pe anul 2010, a murit la vârsta de 87 de ani, au anunţat reprezentanţii Universităţii Cambridge. “Profesorul Robert Edwards a murit liniştit, în somn, pe 10 aprilie, după o boală îndelungată”, se precizează în comunicatul emis de reputata universitate britanică.

Cercetătorul britanic Robert Edwards a fost recompensat cu premiul Nobel pentru descoperirile sale în domeniul fertilizării in vitro şi punerea la punct a acestei tehnici de inseminare artificială creată pentru a combate infertilitatea. Robert Edwards este savantul care se află la originea naşterii primului bebeluş conceput în eprubetă, Louise Joy Brown, născută în anul 1978. De atunci, aproape 4 milioane de persoane s-au născut pe plan mondial graţie tehnicilor de fertilizare in vitro.

Robert G. Edwards s-a născut în 1925, în oraşul britanic Manchester. După ce şi-a efectuat stagiul militar luptând împotriva trupelor germane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, el a studiat biologia la Universitatea Wales din Bangor şi la Universitatea Edinburgh din Scoţia, unde a absolvit în anul 1955, cu o lucrare despre dezvoltarea embrionară la şoareci. În 1958 a devenit membru al National Institute for Medical Research din Londra, începându-şi imediat cercetările în domeniul fertilizării in vitro pe pacienţi umani. Din 1963, Robert Edwards a lucrat la Universitatea Cambridge, iar apoi la Bourn Hall Clinic, primul centru de fertilizare in vitro din lume, pe care l-a înfiinţat împreună cu Patrick Steptoe. Robert Edwards a condus timp de mulţi ani acest centru, în calitate de director al departamentului de cercetare şi a fost editorul mai multor reviste medicale specializate în domeniul tehnicilor de fertilizare. Robert Edwards a fost profesor emerit al Universităţii Cambridge din Marea Britanie.