A murit chitaristul Alvin Lee

Chitaristul britanic de blues şi rock Alvin Lee, devenit cunoscut după concertul pe care l-a susţinut cu trupa Ten Years After la Woodstock în anul 1969, a murit miercuri, la vârsta de 68 de ani. ”Cu mare tristeţe vă anunţăm că Alvin a murit în mod neaşteptat, în această dimineaţă, din cauza unor complicaţii neprevăzute apărute după o intervenţie chirurgicală de rutină”, se afirmă în comunicatul emis de familia muzicianului, postat pe site-ul acestuia. Nu s-a precizat natura acelei intervenţii chirurgicale şi nici localitatea în care s-a produs decesul.

Alvin Lee şi Ten Years After au devenit vedete pe plan internaţional după mult lăudata lor performanţă artistică la festivalul Woodstock din 1969, în statul New York. Cântecul ”I\'m Going Home”, în care Alvin Lee asigură vocea şi numeroase pasaje de chitară solo, a contribuit la deschiderea muzicii rock către un public mai larg şi a fost inclus în documentarul ”Woodstock” din 1970. Cele mai cunoscute piese ale trupei Ten Years After au venit după Woodstock, printre acestea numărându-se cântecele ”Love Like a Man”, în 1970, sau ”I\'d Love to Change the World”, în 1971. Alvin Lee a înfiinţat trupa Ten Years After în 1966, dar a părăsit grupul în 1973, pentru a se concentra asupra unei cariere solo. Grupul s-a reunit în 1988. Ten Years After a lansat 11 albume de studio între 1966 şi 2008. Alvin Lee a lansat 14 albume solo, cel mai recent fiind materialul discografic ”Still on the Road to Freedom” din 2012.