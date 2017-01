A murit chitaristul Johnny Winter

Chitaristul şi cântăreţul de blues Johnny Winter, una dintre legendele de la Woodstock, a murit miercuri, la vârsta de 70 de ani, în oraşul elveţian Zurich, potrivit unui anunţ publicat pe pagina oficială de Facebook a artistului american. ”O legendă a blues-ului din Texas, Johnny Winter a murit la 70 de ani. El a decedat pe 16 iulie, în camera lui de hotel din Zurich. Soţia sa, familia sa şi membrii grupului său sunt bulversaţi de pierderea unei persoane iubite şi a unuia dintre cei mai mari chitarişti ai lumii”, se afirmă în acel comunicat. Informaţia a fost confirmată şi de Jenda Derringer, soţia muzicianului Rick Derringer, care a colaborat adeseori cu Johnny Winter. Circumstanţele morţii artistului american, aflat în plin turneu european, nu au fost precizate, însă Jenda Derringer spune că renumitul chitarist nu avea o sănătate bună, era foarte fragil şi foarte slăbit.

Johnny Winter s-a născut în oraşul Beaumont din statul Texas, pe 23 februarie 1944. Era albinos, ca şi fratele lui mai tânăr, Edgar, amândoi fiind înzestraţi cu talent muzical. Încă din adolescenţă a cântat şi a înregistrat pentru trupe de rock'n'roll din regiune, alături de Rick Derringer, viitorul lider al trupei McCoys. Primul album a apărut sub numele ”Johnny Winter”, la o casă de discuri din Austin, în 1968. În acelaşi an a fost remarcat de chitaristul Mike Bloomfield şi a obţinut un contract cu casa de discuri Columbia. Primele sale albume l-au făcut cunoscut în rândul publicului şi a fost invitat să cânte la numeroase festivaluri, inclusiv la celebrul Woodstock, din anul 1969. După câteva probleme de sănătate, cauzate de dependenţa de stupefiante, a revenit în 1973, cu albumul ”Still Alive and Well”.

În anii '70 era un veritabil star rock, alături de Eric Clapton şi Jimi Hendrix, în panteonul rockerilor care cântau la chitară electrică. Texanul a devenit apoi un prozelit al blues-ului autentic, producând ultimele albume de studio ale unuia dintre cei mai mari reprezentanţi ai genului, Muddy Waters, intitulate ”Hard Again” din 1977, recompensat cu premiul Grammy, şi ”King Bee” din 1981. De atunci, Johnny Winter a înregistrat pentru casele de discuri Alligator şi Point Blanck o serie de albume care au avut succes în mod constant şi care i-au adus mai multe nominalizări la premiile Grammy. În 2011, a lansat ”Roots”, primul său album de studio după o pauză de şapte ani, în care Johnny Winter a adus un omagiu interpreţilor de blues care l-au inspirat de-a lungul anilor. Ultimul lui album, intitulat ”Step Back”, conţine colaborări cu o serie de muzicieni celebri, precum Eric Clapton, Ben Harper, Dr. John şi Joe Bonamassa, şi va fi lansat pe 2 septembrie.