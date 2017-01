A murit chitaristul Tony Peluso

Chitaristul principal al trupei The Carpenters în anii \'70 şi \'80, Tony Peluso, devenit ulterior producător de succes al casei de discuri Motown, a murit pe 5 iunie, la Los Angeles, la vârsta de 60 de ani, din cauza unei afecţiuni cardiace. Tony Peluso şi-a început cariera ca director muzical pentru Bobby Sherman, apoi a cântat la chitară cu Paul Revere şi The Raiders, a produs discuri pentru artişti ca Smokey Robinson şi Michael Jackson şi a colaborat cu Gustavo Santaolalla pentru coloana sonoră a filmului ”Brokeback Mountain”, recompensată cu Oscar în 2006.

Pe parcursul carierei sale, Tony Peluso s-a bucurat de numeroase discuri de aur şi platină, reprezentând vânzări de peste 150 de milioane de exemplare şi a câştigat patru premii Grammy din 11 nominalizări. Născut pe 28 martie 1950, la Los Angeles, Tony Peluso a crescut în lumea muzicii, mama sa fiind soprana principală a Metropolitan Opera şi a Operei din San Francisco, iar tatăl, directorul muzical al NBC Radio de pe Coasta de Vest. La vârsta de 21 de ani, a acceptat invitaţia de a cânta cu The Carpenters, duo-ul format din fraţii Karen şi Richard Carpenter, artiştii cu cel mai mare succes comercial în anii \'70. Colaborarea cu ei, în calitate de chitarist principal, s-a întins pe perioada a 12 ani. În 1972 au înregistrat împreună balada ”Goodbye to Love”, pentru care Tony Peluso a compus şi a interpretat un solo plin de măiestrie.

Trupei The Carpenters îi va fi adus un omagiu în deschiderea sezonului la spaţiul de concerte Hollywood Bowl, pe 18 iunie, când va cânta acolo Richard Carpenter. După moartea cântăreţei Karen Carpenter, în 1983, Tony Peluso a început să se ocupe de producţie. Timp de zece ani, a lucrat la Motown Records, alături de şeful departamentului de descoperire şi selecţie a artiştilor şi a co-produs zeci de discuri pentru muzicieni precum Michael Jackson, Smokey Robinson, The Temptations, The Four Tops şi Sam Harris, primul câştigător al emisiunii de căutare de talente Star Search. Pe perioada anilor \'80 şi \'90, a produs pentru Kenny Loggins, Seals & Crofts, Apollonia, Player, Animotion, Stephanie Mills, the Fixx, Dave Koz şi Boyz II Men cu Selena. În 1992, Peluso s-a asociat cu Gustavo Santaolalla realizând împreună pionieratul genului latino cunoscut ca ”Rock en Espanol” şi vânzând milioane de discuri în toată lumea. Tony Peluso a lucrat şi cu vedete latino precum Ricky Martin, Molotov şi Cafe Tacuba. Tony Peluso are doi fii, Joe şi Andrew. Slujba de înmormântare se va ţine pe 26 iunie, la o biserică catolică din Northridge, California.