A murit chitaristul trupei The Pogues

Philip Chevron, chitaristul trupei The Pogues, a murit la vârsta de 56 de ani, din cauza unui cancer. Muzicianul fusese diagnosticat cu o tumoră inoperabilă în august 2012. Chitaristul irlandez a fost tratat de cancer cerebral şi de un cancer al gâtului în 2007, iar medicii l-au declarat complet vindecat în aprilie 2012.

Philip Chevron s-a alăturat trupei The Pogues, al cărei lider este Shane MacGowan, după lansarea albumului de debut al formaţiei, „Red Roses for Me”, în 1984. Muzicianul, al cărui nume real era Philip Ryan, a părăsit această trupă folk-punk în 1994, într-o perioadă în care lupta contra dependenţei de droguri şi de alcool, şi a reformat trupa punk The Radiators From Space, alături de fostul basist al trupei The Pogues, Cait O'Riordan. Atunci când trupa The Pogues s-a reunit în 2001 şi publicul a fost din nou interesat de muzica ei, Chevron a remasterizat întregul catalog muzical al formaţiei, relansându-l pe CD, şi a jucat un rol important în concertele şi turneele susţinute ulterior de această trupă. Printre cele mai cunoscute piese ale trupei The Pogues se află „A Pair of Brown Eyes”, „Dirty Old Town”, „If I Should Fall from Grace with God”, „Fiesta”, „Summer in Siam”, dar mai ales balada „Fairytale of New York”.