Eldar Riazanov, un cineast marcant al cinematografiei ruse, cunoscut pentru comediile sale în care a satirizat viața în URSS, a murit, în noaptea de duminică spre luni, la vârsta de 88 de ani, într-un spital din Moscova, informează rt.com.

Regizorul Eldar Riazanov a murit într-un spital din Moscova, din cauza unei insuficiențe cardiace, după o lungă suferință, a anunțat, luni dimineață, familia sa.

Artist al Poporului pe vremea URSS, Eldar Riazanov a fost regizor, scenarist și actor. Născut în Samara, în 1927, Riazanov a fost scenarist şi coscenarist al multora dintre filmele sale și a devenit unul dintre cei mai populari cineaști ai Uniunii Sovietice, în anii 1960, 1970 și 1980, potrivit deadline.com.

Eldar Riazanov a devenit celebru după lansarea, în 1956, a filmului "Karnavalnaya noch/ Carnival in Moscow", care a fost urmat de satirele "Stariki-razboyniki/ Old Men - Robbers", "Neveroyatnye priklyucheniya italyantsev v Rossii/ Unbelievable Adventures of Italians in Russia", "Sluzhebnyy roman/ Office Romance", "Gară pentru doi/ Station for Two", "Fata fără zestre" și "Garazh/ Garage".

Totodată, Eldar Riazanov este autor al filmului "Ironiya sudby, ili S legkim parom/ Irony of Fate" din 1975, care este considerat o peliculă clasică a cinematografiei rusești, fiind încă difuzată în fiecare an, de Anul Nou, la televiziuni din Rusia.