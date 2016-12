A murit compozitorul american Elliott Carter

Compozitorul american Elliott Carter, care a câştigat de două ori premiul Pulitzer într-o carieră de peste 75 de ani, a murit luni, la New York, la vârsta de 103 ani, au anunţat reprezentanţii casei de discuri Boosey & Hawkes. Elliott Carter a câştigat premiul Pulitzer în 1960 şi în 1973, pentru compoziţiile sale adresate cvartetelor cu coarde. A compus 158 de lucrări, iar unele dintre ele au fost create după ce muzicianul împlinise vârsta de 100 de ani. O compoziţie pentru orchestră de cameră va avea premiera mondială în luna februarie. Elliott Carter a fost inclus în American Classical Music Hall of Fame în 1998 şi a sărbătorit împlinirea vârstei de 100 de ani printr-un concert susţinut la Carnegie Hall din New York, în 2008, alături de Boston Symphony Orchestra. Muzicianul american a fost recompensat în 1985 cu Medalia Naţională pentru Arte, cea mai înaltă distincţie civilă acordată artiştilor de statul american. El a primit şi medalii naţionale din partea Germaniei şi a Franţei.