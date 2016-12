Compozitorul american James Horner, cunoscut lumii întregi pentru coloanele sonore impresionante ale unor filme de succes, printre care și ”Titanic”, pentru care a fost premiat cu un Oscar, a murit într-un accident de avion, în statul american California, informează bbc.com. Iniţial, James Horner fusese dat dispărut, după ce s-a pierdut contactul cu avionul său privat, care s-a prăbuşit în sudul statului California, luni dimineaţă. Avocatul său, Jay Cooper, a confirmat că un avion care s-a prăbuşit în Parcul Naţional Los Padres din nordul oraşului Los Angeles aparţinea clientului său James Horner, însă nu a putut să spună dacă acesta se afla la bord. Autorităţile locale au anunţat că accidentul a avut loc luni, la ora 9.30, şi că la bord s-au găsit rămăşiţele unei singure persoane. Decesul compozitorului american a fost confirmat ulterior de asistenta sa personală, Sylvia Patrycja, pe reţeaua de socializare Facebook. Cauza accidentului nu este deocamdată cunoscută.

Compozitorul, orchestratorul şi dirijorul de muzică orchestrală şi de film James Horner, care a murit la 61 de ani, a realizat coloane sonore pentru filme precum ”O minte sclipitoare / A Beautiful Mind” (2001), de Ron Howard, ”Troia / Troy” (2004), de Wolfgang Petersen, şi ”Apollo 13” (1995), de Ron Howard. De altfel, actorul şi regizorul Ron Howard a scris, luni, pe platforma de socializare Twitter: ”Strălucitorul compozitor James Horner, prieten şi colaborator la şapte filme, a murit tragic într-un accident de avion. Mă doare sufletul pentru cei apropiaţi lui”.

James Horner a fost nominalizat de zece ori la premiile Oscar şi a primit două astfel de trofee, în 1997, pentru cel mai bun cântec şi cea mai bună coloană sonoră din filmul ”Titanic”, de James Cameron. Pentru muzica din acelaşi film a primit şi două premii Globul de Aur, precum şi două premii Grammy. De asemenea, a primit numeroase nominalizări la premii Grammy, BAFTA şi trofee din partea diverselor asociaţii de compozitori internaţionale, pentru muzica unor filme precum ”Avatar” (2009), de James Cameron, ”Inimă neînfricată / Braveheart” (2009), de Mel Gibson, ”Aliens - misiune de pedeapsă / Aliens” (1986), de James Cameron, ”Legendele toamnei / Legends of the Fall” (1994), de Edward Zwick, ”Uimitorul Om Păianjen / The Amazing Spiderman” (2012), de Marc Webb, ”Masca lui Zorro / The Mask of Zorro” (1998), de Martin Campbell. Printre piesele care au depăşit graniţele filmelor în care au apărut se numără ”My Heart Will Go On” (”Titanic”), ”I See You” (”Avatar”) şi ”I Want To Spend My Lifetime Loving You” (”The Mask of Zorro”).