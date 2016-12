A murit compozitorul Hal David

Hal David, celebrul compozitor şi textier care a câştigat un Oscar şi un Premiu Grammy, a murit sâmbătă dimineaţa, la Los Angeles, la vârsta de 91 de ani. Acesta a făcut echipă cu Burt Bacharach, realizând zeci de melodii atemporale pentru filme, televiziune şi o varietate de artişti. Hal David a murit în urma complicaţiilor unui accident vascular cerebral, la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles, potrivit soţiei sale, Eunice David. Compozitorul a suferit un accident vascular cerebral în martie şi a fost afectat din nou, marţi. ”Chiar şi la sfârşit, Hal a avut întotdeauna o melodie în cap”, a povestit Eunice David. ”Scria tot timpul note sau îmi cerea să scriu versurile, ca să nu le uite”, a adăugat aceasta.

Născut la New York, David Hal a învăţat în şcoli publice, după care a studiat jurnalismul la Universitatea din New York. A servit în armată, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cea mai mare parte ca membru al unei unităţi de divertisment în Pacificul de Sud. După război, a lucrat în calitate de copywriter pentru publicaţia ”The New York Post”, dar muzica a fost pasiunea lui. Alături de Burt Bacharach a format una dintre cele mai de succes echipe din istoria modernă, cu 40 de hit-uri de top, printre care ”Raindrops Keep Fallin\' on My Head”, ”(They Long to Be) Close to You” sau ”That\'s What Friends Are For”. Deşi cea mai mare parte asociată cu cântăreaţa Dionne Warwick, muzica lor a fost interpretată de mulţi dintre cântăreţii de top din timpul lor, de la Barbra Streisand la Frank Sinatra şi Aretha Franklin. Au câştigat un Oscar pentru ”Raindrops Keep Fallin\' on My Head” din filmul ”Butch Cassidy and the Sundance Kid”, precum şi premii Grammy şi Tony pentru musicalul de pe Broadway ”Promises, Promises”. Hal David a intrat în conducerea Societăţii Americane a Compozitorilor, Autorilor şi Editorilor de Carte (ASCAP) în 1974 şi a fost preşedintele acestuia între 1980-1986. A fost şef al Songwriters Hall of Fame, între 2001-2011 şi Chairman Emeritus.

”Ca scriitor liric, Hal a fost simplu, concis şi poetic - comunicând volume de sensuri în cât mai puţine cuvinte posibil şi întotdeauna în slujba muzicii”, a declarat actualul preşedinte ASCAP, compozitorul Paul Williams. ”Nu este de mirare că atât de multe dintre versurile sale au devenit parte din vocabularul nostru de zi cu zi iar melodiile sale... fundalul vieţilor noastre”, a adăugat acesta. În luna mai, Burt Bacharach şi Hal David au primit Premiul Gershwin al Bibliotecii Congresului, în cursul unui concert la Casa Albă la care a participat şi preşedintele Barack Obama.