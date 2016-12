A murit compozitorul Jerry Ragovoy

Compozitorul american Jerry Ragovoy, care a creat cântece pentru nume mari din muzica internaţională, precum trupa The Rolling Stones, Janis Joplin şi Elvis Presley, a murit la vârsta de 80 de ani. Jordan “Jerry” Ragovoy a murit săptămâna trecută, pe 13 iulie, la Lenox Hill Hospital din New York, în urma complicaţiilor cauzate de un accident vascular cerebral. Printre cele mai renumite compoziţii ale sale se numără hitul “Times Is on My Side”, lansat de trupa The Rolling Stones în anul 1964, sau “Piece of My Heart”, interpretat de Erma Franklin. Jerry Ragovoy a compus cântece şi sub pseudonimul Norman Meade.

Născut în Philadephia, a intrat în industria producţiei muzicale în anul 1953, colaborând cu The Castelles. Cântecul “Piece of My Heart”, înregistrat întâi de Erma Franklin, în 1967, a devenit celebru după ce a fost reînregistrat de Janis Joplin, un an mai târziu. B.B. King, Louis Jordan, Dusty Springfield şi Aretha Franklin au înregistrat şi ei cântece compuse de Jerry Ragovoy. Acesta a fost, totodată, producătorul cântăreţelor Diana Ross şi Dionne Warwick. În 1973, Jerry Ragovoy a primit primul său premiu Grammy, în calitate de producător al unui album ce conţinea coloana sonoră a musicalului “Don\'t Bother Me, I Can\'t Cope”, pus în scenă pe Broadway.