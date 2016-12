A murit compozitorul Richard Rodney Bennett

Compozitorul britanic Sir Richard Rodney Bennett a murit la vârsta de 76 de ani, luni, la New York. A fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, pentru coloanele sonore ale filmelor ”Far from the Madding Crowd / Departe de lumea dezlănţuită”, în regia lui John Schlesinger din 1967, „Nicholas and Alexandra / Nicolae şi Alexandra” în regia lui Franklin J. Schaffner, din 1971 şi ”Murder on the Orient Express / Crimă în Orient Expres”, în regia lui Sydney Lumet, din 1974, dar a compus coloanele sonore şi pentru alte filme de referinţă, precum ”Secret Ceremony”, ”Billion Dollar Brain”, ”Equus”, ”Yanks”, ”The Return of the Soldier”, ”Enchanted April” şi ”For Weddings and a Funeral / Patru nunţi şi o înmormântare”. Compozitorul britanic a compus coloanele sonore şi pentru câteva producţii de televiziune precum ”Sherlock Holmes in New York”, ”Murder with Mirrors / Crima cu oglinzi” şi miniseriile TV ”Tender Is the Night” şi ”Gormenghast”. A primit şi o nominalizare la premiile Emmy pentru o altă adaptare a unui roman de Agatha Christie, ”Murder with Mirrors / Crima cu oglinzi”, în 1985.

Cariera lui a depăşit însă sfera filmului şi a televiziunii. Richard Rodney Bennett a fost unul dintre cei mai mari compozitori britanici de muzică clasică, compunând trei simfonii, concerte pentru diverse instrumente şi un număr mare de compoziţii pentru orchestre camerale. Totodată, era un obişnuit al scenelor din cluburile de cabaret şi de jazz din Londra şi din New York.

S-a născut în 1936, în comitatul britanic Kent. Mama lui a fost o pianistă şi compozitoare care a studiat cu Gustav Holst, iar tatăl lui era scriitor de cărţi pentru copii. Şi-a început cariera muzicală la o vârstă fragedă, cântând într-un cvartet pentru coarde, încă de la 15 ani. A studiat apoi cu Elisabeth Lutyens, a urmat cursurile celebrei Royal Academy of Music şi la sfârşitul anilor ’50 a luat lecţii private cu compozitorul Pierre Boulez, la Paris. În ultimii ani, Sir Richard Rodney Bennett s-a concentrat asupra compoziţiei şi înregistrărilor de muzică clasică. Opera sa ”The Mines of Sulphur” a fost înregistrată în 2005. S-a mutat la New York din 1979 şi a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a în 1998.