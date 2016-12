A murit compozitorul Robert B. Sherman

Robert B. Sherman, care a compus împreună cu fratele său, Richard, multe cântece ce au fost incluse pe coloanele sonore ale unor filme clasice produse de studiourile Walt Disney, precum ”Mary Poppins” şi “The Jungle Book / Cartea Junglei”, a murit la Londra, la vârsta de 86 de ani. Decesul muzicianului american a fost anunţat luni, pe Facebook, de fiul său Jeff şi a fost confirmat de agentul compozitorului, Stella Richards. Celebrele piese “Supercalifragilisticexpialidocious” şi “It\'s a Small World (After All)” se numără printre numeroasele compoziţii muzicale create de fraţii Sherman. Robert şi Richard Sherman au câştigat două premii Oscar şi au fost nominalizaţi de alte şapte ori la premiile decernate de Academia de Film americană.

Născut în 1925, la New York, Robert B. Sherman este fiul lui Al Sherman, un renumit compozitor care s-a bucurat de succes la New York, în prima parte a secolului XX. De altfel, tatăl său, Al, a fost acela care l-a îndemnat pe Robert să încerce să compună muzică, o provocare ce a fost acceptată şi încununată de succes în 1958, odată cu primul lor hit american, “Tall Paul”. Această piesă, interpretată de Annette Funicello, a atras atenţia directorilor studioului Walt Disney, care l-au invitat pe Robert B. Sherman să se alăture grupului de compozitori ai companiei. În 1964, fraţii Sherman au compus “It\'s a Small World (After All)” pentru un spectacol susţinut cu ocazia Expoziţiei Mondiale de la New York, care a devenit apoi o piesă clasică în parcurile tematice Disney. Filmul “Mary Poppins”, lansat în acelaşi an, a avut pe coloana sonoră unele dintre cele mai renumite creaţii ale fraţilor Sherman, precum “Supercalifragilisticexpialidocious”, “A Spoonful of Sugar” sau “Chim Chim Cher-ee”, cel din urmă fiind recompensat cu un premiu Oscar.

Fraţii Sherman au colaborat din nou cu actorul Dick Van Dyke, la musicalul din 1968, “Chitty Chitty Bang Bang”, pentru care au compus câteva piese devenite ulterior foarte populare, precum “Truly Scumptious\" şi “Me Ol\' Bamboo”. Pentru coloana sonoră a filmului “The Jungle Book / Cartea Junglei” din 1967, Robert şi Richard Sherman au compus alte piese celebre, precum “Trust in Me”, “Colonel Hathi\'s March” şi “I Wan\'na Be Like You(The Monkey Song)”. “The Aristocats / Pisicile aristocrate”, \"Bedknobs and Broomsticks\" şi \"Winnie the Pooh\" se numără printre celelalte producţii Disney care au beneficiat de compoziţiile muzicale ale celor doi fraţi Sherman. Robert şi Richard Sherman au fost incluşi în Songwriters Hall of Fame în 2005 şi au primit US National Medal of the Arts în 2008. Soldat decorat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Robert B. Sherman a fost, totodată, pictor, scenarist şi romancier.