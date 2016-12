A murit coregraful american Merce Cunningham

Celebrul coregraf american Merce Cunningham, care a revoluţionat dansul contemporan, a murit duminică, la vîrsta de 90 de ani, a anunţat, luni, fundaţia care-i poartă numele. Merce Cunningham, născut în Centralia, Washington, se numără printre cei mai influenţi coregrafi ai secolului XX, după ce a stat în fruntea avangardei americane timp de mai bine de 50 de ani. Mare parte a vieţii sale, Cunningham a fost considerat unul dintre cei mai mari dansatori americani. De-a lungul carierei sale, el a influenţat artişti din diferite domenii, printre care muzicienii John Cage şi David Tudor, designerul Romeo Gigli şi arhitectul Benedetta Tagliabue. În calitate de coregraf, profesor şi lider al Merce Cunningham Dance Company, el a influenţat profund dansul modern. Printre dansatorii care s-au format sub îndrumarea acestuia şi au pus apoi bazele unor alte companii se numără Paul Taylor, Trisha Brown, Lucinda Childs, Karole Armitage, Foofwa d\'Immobilité şi Jonah Bokaer.

În luna aprilie a acestui an, Cunningham a sărbătorit împlinirea a 90 de ani cu o premieră a unui nou spectacol – ”Nearly Ninety”, la Brooklyn Academy of Music din New York. De-a lungul vieţii, Cunningham a fost recompensat cu unele dintre cele mai importante distincţii care se acordă în lumea artelor, inclusiv National Medal of Arts şi MacArthur Fellowship. De asemenea, el a primit Premiul Imperial din partea Guvernului japonez şi premiul britanic Laurence Olivier, iar în Franţa a fost numit Ofiţer al Legiunii de Onoare. Viaţa lui Cunningham, precum şi viziunea sa artistică au făcut subiectul a numeroase cărţi, filme şi expoziţii, spectacolele sale fiind puse în scenă inclusiv la Opera din Paris, New York City Ballet, American Ballet Theater şi London\'s Rambert Dance Company.