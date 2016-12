A murit creatorul primului “copil în eprubetă”

Ginecologul australian Edwin Carlyle ”Carl” Wood, autorul primei sarcini rezultate în urma fecundării in vitro (FIV), în anul 1973 şi al primului ”copil în eprubetă” rezultat dintr-un embrion congelat, născut în 1983, a murit la vârsta de 82 de ani. Carl Wood, care suferea de maladia Alzheimer din 2004, a murit pe data de 23 septembrie, într-un azil de bătrâni din Melbourne.

Laboratorul condus de el în cadrul prestigioasei Universităţi Monash din Melbourne se află la originea primei sarcini rezultate în urma fecundării in vitro (FIV) în 1973, cu cinci ani înainte de naşterea Louisei Brown, primul bebeluş conceput prin FIV în Marea Britanie. În ceea ce priveşte prima sarcină rezultată în urma fecundării in vitro, embrionul a fost implantat în uter dar a fost avortat spontan, după câteva zile. Totuşi, lucrările lui Carl Wood au fost cruciale pentru dezvoltarea acestei proceduri. După naşterea primului ”copil în eprubetă” australian, în anul 1980, cercetătorii au realizat două noi premiere mondiale, în 1983, reuşind o fecundare in vitro a unui embrion congelat, apoi o sarcină pornind de la un ovul donat, fecundat. Profesorul australian a mai contribuit semnificativ la îmbunătăţirea ratei de succes a FIV, dezvoltând tehnica stimulării hormonale şi controlul asupra ciclului de ovulaţie.

La nivel mondial, peste 3,75 de milioane de bebeluşi s-au născut în urma fertilizării in vitro de la venirea pe lume a Louisei Brown, în urmă cu 32 de ani, potrivit Societăţii Europene de Reproducere. Britanicul Robert Edwards, ”părintele” fertilizării in vitro, a primit premiul Nobel pentru Medicină în 2010.