A murit David Carr, editorialist la ziarul The New York Times

Cunoscutul editorialist al ziarului The New York Times David Carr a încetat din viață, ieri, la vârsta de 58 de ani, a informat cotidianul american fără să ofere explicații privind cauzele decesului. "Carr s-a prăbușit în biroul său și a murit la Spitalul St. Luke's-Roosevelt", notează ziarul, fără să dea alte detalii asupra celor întâmplate. Carr era cunoscut pentru rubrica sa 'Media Equation', în care scria despre "mass-media și intersectarea lor cu lumea afacerilor, cultura și guvernul", notează ziarul în necrologul său. El a luptat toată viață împotriva dependenței de cocaină, o experiență pe care a relatat-o în cartea sa 'The Night of the Gun' (Simon and Schuster 2008), potrivit portalului The Wrap. Carr s-a angajat la ziarul new-yorkez în 2002 ca reporter pe probleme economice după ce colaborase cu The Atlantic Monthly și New York Magazine. Rubrica sa 'Media Equation' apărea în fiecare luni la pagina financiară a ziarului.