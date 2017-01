A murit Demis Roussos

O veste tristă a luat prin surprindere, ieri, lumea muzicală, dar și admiratorii marelui cântăreţ grec Demis Roussos. Acesta a decedat la vârsta de 69 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit anunțului făcut pentru publicaţia ”Le Figaro” de fiica artistului, Emily. Informaţia despre decesul cântăreţului a fost anunţată şi de jurnalistul Nikos Aliagas, pe platforma Twitter, ieri dimineaţă.

Artistul grec crescut însă în Alexandria, Egipt, a făcut parte din trupa Aphrodite's Child și va rămâne în memoria fanilor săi cu hituri legendare precum ”Goodbye My Love Goodbye”, ”My Friend the Wind” sau ”Lovely Lady of Arcadia”. Cu o carieră de peste 40 de ani, Artemios (Demis) Ventouris Roussos, pe scurt Demis Roussos, a concertat de mai multe ori în România, umplând de fiecare dată sălile. Artistul cu peste 100 de discuri de aur, platină și diamant a abordat, de-a lungul carierei sale, genuri muzicale de la pop la folk și rock progresiv, cântând cu același talent cu vocea, dar și la chitară sau trompetă.

Cauza morții artistului cu peste 60 de milioane de albume vândute la nivel mondial nu este cunoscută deocamdată.