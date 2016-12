A murit Dick Clark

Realizatorul şi producătorul de televiziune Dick Clark, care a popularizat muzica Rock and Roll pe micile ecrane, pentru o întreagă generaţie de americani, a murit în urma unei crize cardiace, la vârsta de 82 de ani. Celebru în SUA pentru emisiunile American Bandstand şi Dick Clark\'s New Year\'s Rockin\' Eve, Dick Clark a murit într-un spital din Santa Monica, unde a fost internat în cursul zilei de marţi. Decesul cunoscutului realizator de televiziune a fost confirmat de familia sa. Dick Clark a înfiinţat compania Dick Clark Productions, care organizează galele Globul de Aur, American Music Awards şi Academy of Country Music Awards. Celebrul realizator de televiziune s-a retras din activitate în anul 2004, în urma unui accident vascular cerebral.