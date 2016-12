A murit din cauza unei infecţii la o măsea

Un tânăr de 35 de ani, din Tulcea, a avut un sfârşit tragic după ce a ignorat o infecţie la o măsea, după cum spun medicii. El a fost spitalizat în stare gravă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, la jumătatea lunii ianuarie. „La scurt timp după ce a ajuns la noi a făcut stop cardio-respirator. Bineînţeles, a fost reanimat şi internat în Secţia Anestezie Terapie Intensivă, unde i s-au făcut toate investigaţiile de care avea nevoie la acel moment. A intrat în comă. S-a stabilit că are mediastinită, adică o infecţie destul de puternică, şi şoc toxico-septic”, a precizat şeful Clinicii ORL a SCJU, prof. univ. dr. Gheorghe Comşa. Profesorul a explicat că, în urma unui abces dentar, iniţial de neluat în seamă, a apărut o complicaţie, respectiv un abces în regiunea cervicală. Tânărul s-a speriat şi a mers până la urmă la medicul din Tulcea, însă „fenomenele inflamatorii erau extinse în toată regiunea cervicală”. Atât eforturile medicilor de la Tulcea, cât şi cele ale medicilor de la Constanţa au fost însă în zadar. „I-au fost administrate cele mai scumpe tratamente. Nu s-a pus niciun moment problema că nu are şanse şi nu are rost să i le administrăm. Din păcate, infecţia avansase atât de mult încât nu l-am mai putut salva”, a spus profesorul, care a completat că, în situaţia dată, tânărul avea şanse mici de supravieţuire, însă s-a sperat în salvarea lui până în ultima clipă.