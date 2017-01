A murit din cauza unui ac înfipt în inimă, nedepistat de medici

Un nou caz şochează lumea medicală. Un tînăr de doar 30 de ani, cu afecţiuni psihice, a sfîrşit tragic după ce şi-a înfipt un ac în inimă. Mai bine de două săptămîni, tînărul a supravieţuit cu acul înfipt în inimă, niciun cadru medical nerealizînd ce se întîmplă de fapt cu el. S-a tot plîns că are un ac în inimă, însă nimeni nu l-a crezut, în contextul tulburărilor psihice de care suferea. El a fost examinat la Spitalul de Urgenţă Constanţa, a fost supus unui computer tomograf cerebral, unei radiografii abdominale, însă atît... Potrivit specialiştilor, dacă acul din inima tînărului ar fi fost depistat în timp util, acesta ar fi putut să fie salvat.

Un caz la cel puţin 20 de ani...

Marius Cosma, de 30 de ani, din Faclia, cunoscut cu afecţiuni psihice, s-a stins din viaţă în urmă cu două zile la Secţia de psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Dr. Mihai Onciu, medic legist în cadrul Serviciului de Medicină Legală, a explicat că rezultatele necropsiei au arătat că a fost vorba despre o moarte violentă, o insuficienţă cardiacă acută cauzată de un hemopericard prin plagă înţepată toraco-pericardo-cardiacă. Mai exact, bărbatului i-a fost găsit un ac înfipt bine în inimă, fapt care i-a şocat pe medicii legişti, pe salariaţii Serviciului de Medicină Legală, dar şi pe psihiatrii care l-au avut în grijă pe tînăr. „Cel mai probabil, este vorba despre un suicid, avînd în vedere că am avut de-a face cu un bolnav cu o tulburare psihotică acută (n.r. - un bolnav fără discernămînt). Era, am înţeles, la a cincea internare la Palazu Mare”, a explicat dr. Onciu. Potrivit literaturii de specialitate, de cele mai multe ori, asemenea cazuri sfîrşesc prin a se sinucide. Legiştii au rămas fără grai atunci cînd au văzut că în inima bărbatului stătea bine înfipt un ac mare de cusut. „Am încercat să tragem de el, să-l scoatem, însă nu am reuşit. Era înfipt atît de bine încît a rămas acolo, blocat. Era de cel puţin două săptămîni, poate chiar trei. Nu am mai văzut aşa ceva. Este un caz incredibil. Se întîmplă poate la 20 de ani. Nici la colegii din ţară nu am mai auzit aşa ceva”, spune uimit medicul legist. „De 38 de ani lucrez la Medicina Legală din Constanţa, dar nu am mai văzut aşa ceva”, spune, de asemenea, mirat, un alt salariat al Medicinii Legale.

Fusese examinat de medicii Spitalului de Urgenţă

Marius Cosma, adus de familie pe data de 22 septembrie 2008 la Secţia de psihiatrie Palazu Mare pentru un nou episod psihotic, (n.r. - care a debutat în urmă cu mai mulţi ani, în urma unei agresiuni) s-a tot plîns că avea un ac înfipt în inimă, însă nimeni nu l-a crezut. Surse din cadrul Secţiei de psihiatrie susţin că bărbatul ar fi spus de nenumărate ori că are un ac în inimă, însă trebuie specificat că nu este singurul caz care aduce fel şi fel de acuze, dureri, apăsări sau alte probleme, în contextul tulburărilor psihice. Medicii psihiatri l-au trimis totuşi pe bărbat pentru un consult de specialitate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, mai ales că tînărul începuse să se plîngă şi de dureri abdominale. Potrivit purtătorului de cuvînt al SCJU, dr. Florian Stoian, pe data de 23 septembrie, Marius C. a ajuns la spital, unde a fost supus unei tomografii cerebrale şi unei radiografii abdominale, după care a fost retrimis la Secţia de psihiatrie, rezultatele analizelor nepunînd grave probleme de sănătate.

Ar fi putut să fie salvat

Atît unchiul, cît şi tatăl bărbatului au povestit că Marius se plîngea că nu se simte bine şi că are probleme. Nu le vine să creadă că tînărul a stat atît timp cu acul înfipt în inimă. „Eu nu cred. Nu ştiu ce s-a întîmplat dar, pur şi simplu, nu cred ce s-a întîmplat”, spune şocat unchiul. Nici tatăl tînărului nu crede că Marius şi-a pus capăt zilelor. Cu lacrimi în ochi a povestit că băiatul său tot spunea că are înţepături în zona inimii, însă nimeni nu a făcut nimic. Prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a SCJU a declarat că tînărul ar fi putut să fie salvat dacă s-ar fi depistat în timp util că are un ac în inimă. „A supravieţuit două-trei săptămîni, însă ar fi putut să trăiască chiar şi mai mult, mai ales că acul era înfipt în pericard (n.r. - un fel de cămaşă a inimii)”, explică medicul şef. Din păcate, nimeni nu l-a crezut pe Marius, spusele sale nefiind luate în seamă din cauza tulburărilor psihice destul de grave. Dr. Camilia Panţu, medicul psihiatru care l-a avut în grijă pe tînăr, nu a putut să fie contactat. Asistenta şefă a Secţiei neclinice a psihiatriei a spus că nimeni nu poate să dea niciun fel de informaţie pentru că singurul îndreptăţit în acest sens este purtătorul de cuvînt al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Florian Stoian. Menţionăm că la nivelul SCJU Constanţa a fost deschisă o anchetă în cazul tînărului Marius C.