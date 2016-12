A murit directorul general al CFR Marfă, Dragoş-Alexandru Drăghici

08:38:20 / 03 Februarie 2014

lista a ramas deschisa

la cit a furat de la calea ferata credem ca la corupt si pe DUMNEZEU ca sa nu putrezeasca si nici sa-l manince viermii.Asteptam finalizarea anchetei de catre DNA asupra tuturor care au facut parte din conducerea CFR MARFA sub toate guvernarile din 2000 incoace pentru subminarea economiei nationale.Pe domnul george micu il sfatuiesc astrele sa nu umble in urmatoarea perioada cu funie in buzunar.Toate astea se vor intimpla daca soimul de la Cotroceni nu le propune tirgul cu finantarea PMP