A murit dirijorul german Kurt Masur

Kurt Masur, unul dintre cei mai respectați dirijori la nivel internațional și directorul muzical al Filarmonicii din New York în perioada 1991-2002, a murit sâmbătă, la vârsta de 88 de ani, potrivit nytimes.com. Kurt Masur a murit în orașul Greenwich din statul american Connecticut, în urma complicațiilor apărute ca urmare a faptului că era bolnav de Parkinson. Anunțul privind decesul acestuia a fost făcut de Matthew VanBesien, președintele Filarmonicii din New York, orchestră pe care Kurt Masur a condus-o între anii 1991 și 2002, contribuind foarte mult la revigorarea sa pe scena artistică internațională. Kurt Masur, care a figurat și printre numele de referință ale Festivalului „George Enescu“ din România, a fost unul dintre cei mai importanți dirijori la nivel internațional. S-a născut în 1927, în Silezia Inferioară din Germania, în prezent parte a Poloniei, și a urmat studii în domeniul muzical la Leipzig.

Kurt Masur și-a început cariera ca dirijor la Filarmonica din Dresda, unde a lucrat între 1955 și 1958. Totodată, în perioada 1967-1972, acesta a ocupat și funcția de director muzical al Filarmonicii din Dresda. În perioada 1970 - 1996 a condus Orchestra Gewandhaus din Leipzig, iar din 1991 a devenit directorul muzical al Filarmonicii din New York, funcție pe care a ocupat-o până în 2002. Între 2000 și 2007 a fost și dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii din Londra, iar din 2002 până în 2008 a fost director muzical al Orchestrei Naționale a Franței. În aprilie 2012, Kurt Masur a căzut pe scenă în timp ce dirija Orchestra Națională a Franței, la Paris, și a fost transportat de urgență la spital. În același an, după ce și-a anulat câteva concerte programate, Kurt Masur a dezvăluit pe site-ul său că a fost diagnosticat cu maladia Parkinson.

Pe lângă cariera sa artistică, Kurt Masur a avut și o importantă implicare socială. A militat pentru libertate și democrație, în anul 1989, în Republica Democrată Germană. De asemenea, după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, Filarmonica din New York, sub bagheta lui Kurt Masur, a susținut un concert emoționant în care a fost interpretată lucrarea ”Un recviem german”, de Johannes Brahms, iar artiștii Orchestrei au prezentat concerte gratuite în jurul zonei Ground Zero. În urma lui Kurt Masur au rămas cea de-a treia sa soție, Tomoko, o soprană din Japonia, și cinci copii.