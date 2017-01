A murit dirijorul Lorin Maazel

Dirijorul Lorin Maazel, fost director al Filarmonicii din New York şi al Operei de Stat din Viena, cunoscut pentru interpretările sale incisive şi uneori extreme, a decedat duminică, în locuinţa sa din Castleton, la vârsta de 84 de ani. Decesul său a survenit în urma unor complicaţii de la o pneumonie, a declarat Jenny Lawhorn, un purtător de cuvânt al dirijorului. În ultimele zile, Lorin Maazel repeta pentru Festivalul Castleton, ce are loc la ferma sa.

Lorin Maazel a studiat matematica şi filosofia în facultate, vorbea fluent în şase limbi, franceza, germana, portugheza, spaniola, italiana şi engleza, fiind interesat şi de alte subiecte în afară de muzică. Spectacolele sale puteau părea pretenţioase, reci şi distante din punct de vedere emoţional. Cu toate acestea, multe au fost apreciate ca fiind înflăcărate şi intens personalizate. Lorin Maazel a fost apreciat pentru tehnica sa precisă şi pentru memoria sa prodigioasă. Poate pentru că a crescut în lumina reflectoarelor, conducând orchestre de la vârsta de 9 ani, Lorin Maazel era sigur de sine, încăpăţânat şi, uneori, arogant. De fiecare dată când lua un nou directorat, de obicei anunţa ce voia să schimbe şi de ce abordarea sa este mai bună decât a celor dinaintea lui. Acesta ştia ce-şi doreşte şi cum poate obţine şi, dacă întâlnea obstacole pe care nu le putea depăşi, se retrăgea, nu înainte de a oferi o explicaţie publică. Din acest motiv a deținut, pentru o scurtă perioadă, funcţiile de director general şi director artistic la Opera de Stat din Viena, fiind primul american ce a ocupat o asemenea funcţie.

Lorin Maazel a dirijat peste 150 de orchestre în aproximativ 5.000 de concerte, în timpul carierei sale care a început când avea 8 ani, potrivit biografiei sale oficiale. A dirijat unele dintre cele mai mari orchestre americane, inclusiv NBC Symphony, la invitaţia lui Arturo Toscanini. De asemenea, a fost director artistic la Deutsche Oper Berlin, director general la Opera de Stat din Viena şi director muzical la Radio Symphony of Berlin, Symphony Orchestra of the Bavarian Radio, Pittsburgh Symphony, Cleveland Orchestra şi Munich Philharmonic.