A murit DJ Mehdi

Mehdi Faveris-Essadi, producătorul şi DJ-ul francez cunoscut în toată lumea drept DJ Mehdi, a încetat din viaţă la vârsta de 34 de ani. Informaţia a fost dată publicităţii de către purtătorul său de cuvânt, care a precizat drept cauză a morţii un accident. Potrivit publicaţiilor franceze şi relatărilor de pe diverse conturi pe Twitter, totul s-a întâmplat în noaptea de luni spre marţi. Bărbatul identificat drept Mehdi Faveris-Essadi a căzut de pe un acoperiş, lângă reşedinţa sa, la Paris. Alte două persoane au fost spitalizate. Clubul parizian Social Club, unde deseori mixa DJ Mehdi, şi-a anunţat închiderea pe termen nedeterminat.

DJ Mehdi a devenit un nume important în muzica electro şi house din Franţa, la sfârşitul anilor ’90. La început a fost DJ pentru Different Teep, Ideal J şi Mafia K\'1 Fry, dar recent a semnat un contract solo cu casa de producţie Ed Banger Records. Thomas Bangalter de la Daft Punk a lucrat recent cu DJ Mehdi la cea mai nouă piesă a acestuia, “Signatune”, care a înregistrat 9.000 de descărcări contra cost în SUA. A fost o ascensiune fulminantă, având în vedere că acesta era un necunoscut pe piaţa americană. Cel mai recent album al lui DJ Mehdi, “Lucky Boy”, care datează din 2006, se vânduse în numai 1.000 de exemplare în SUA. O altă piesă de succes semnată DJ Mehdi a fost “I Am Somebody”. A fost producătorul grupului rap 113, până în 2002. Mehdi Faveris-Essadi era căsătorit cu artista Fafi, cu care are un copil.