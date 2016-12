A murit Dory Previn

Cântăreaţa şi compozitoarea americană Dory Previn, nominalizată de trei ori la premiile Oscar în calitate de co-autoare a unor piese din filme din anii \'60, a murit, marţi, la ferma ei din Southfield, în statul american Massachusetts, la vârsta de 86 de ani. Dory Previn, născută Dorothy Veronica Langan, a colaborat cu fostul ei soţ, Andre Previn, la două piese nominalizate la Oscar din filmele „Two for the Seesaw” din 1962 şi „Pepe” din 1960. Tot cu acesta, a compus şi tema din „Valley of the Dolls” din 1967. Mariajul acestora s-a încheiat după ce Andre Previn a părăsit-o pentru o relaţie cu Mia Farrow, cântăreaţa urmând o carieră solo în anii \'70. Cele şase albume lansate în această perioadă au fost deosebit de personale. În piesa „Beware of Young Girls”, de pe albumul „On My Way to Where”, aceasta vorbeşte direct despre rolul actriţei Mia Farrow în destrămarea căsniciei ei.

Muzica pe care a compus-o Dory Previn ar fi fost influenţată de copilăria nefericită, divorţ şi instabilitate psihică. A avut o cădere nervoasă în 1965, fiind spitalizată pentru scurtă vreme. S-a recăsătorit cu actorul canadian Joby Baker în 1984. În 1983, a primit un premiu Emmy pentru versurile piesei principale de pe colona sonoră a producţiei de televiziune „Two of A Kind”. Jarvis Cocker, solistul trupei britanice Pulp, se numără printre muzicienii moderni care s-au inspirat din versurile pline de emoţie compuse de Dory Previn.